Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
В любви к мучному обвинили гены
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
16:55 (мск), источник: Клопс.ru

На стройке Делового центра на Ленинском проспекте эксгумировали останки больше десятка человек

На территории стройки Делового центра на Ленинском проспекте начались работы по эксгумации останков жителей Кёнигсберга, которые были там захоронены во время и после Второй мировой войны. Об этом Клопс.Ru сообщил представитель МУП «Альта» Руслан Хисамов.

Источник: Клопс.ru

По словам Хисамова, ещё задолго до начала строительства здания бывшие жители Кёнигсберга обращались к поисковикам с сообщениями о том, что во время войны их близкие были захоронены в массовых могилах как раз неподалёку от кирхи, на месте которой сейчас располагается здание Дома искусств.

«Рядом с этим местом есть школа, в которой во время войны располагался госпиталь. Пациентов хоронили на ближайшем кладбище, которое располагалось возле кирхи. Получается, что там в общих могилах покоятся жители Кёнигсберга, которые погибли во время бомбардировки или скончались уже в 1945—1946 годах от болезней», — пояснил Хисамов.

Владея этой информацией, поисковики наблюдали за ходом строительства. Как только на месте будущего Делового центра начались земляные работы, они обратились к главе города, который обязал застройщика дать им возможность провести эксгумацию и перезахоронить останки.

«Со вчерашнего дня наши люди там ведут работы. Сейчас на этом месте наши сотрудники там работают: эксгумируют, оформляют и пытаются идентифицировать останки. На настоящий момент удалось эксгумировать останки 16 человек. Один из них — солдат, а остальные все жертвы войны — мужчины и женщины», — рассказал Хисамов.

Немецкие воины будут захоронены на интернациональном кладбище на ул. Невского, а гражданские лица — на городском муниципальном кладбище.

Летом 2016 года власти Калининграда одобрили строительство административно-делового центра с подземной автостоянкой возле Дома искусств на Ленинском проспекте. Общая площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров. При этом предусмотрено строительство подземной парковки на 77 автомобилей. Разрешение на возведение объекта действует два года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
СМИ сообщили о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь