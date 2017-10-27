На стройке Делового центра на Ленинском проспекте эксгумировали останки больше десятка человек

Источник: Клопс.ru

По словам Хисамова, ещё задолго до начала строительства здания бывшие жители Кёнигсберга обращались к поисковикам с сообщениями о том, что во время войны их близкие были захоронены в массовых могилах как раз неподалёку от кирхи, на месте которой сейчас располагается здание Дома искусств.

«Рядом с этим местом есть школа, в которой во время войны располагался госпиталь. Пациентов хоронили на ближайшем кладбище, которое располагалось возле кирхи. Получается, что там в общих могилах покоятся жители Кёнигсберга, которые погибли во время бомбардировки или скончались уже в 1945—1946 годах от болезней», — пояснил Хисамов.

Владея этой информацией, поисковики наблюдали за ходом строительства. Как только на месте будущего Делового центра начались земляные работы, они обратились к главе города, который обязал застройщика дать им возможность провести эксгумацию и перезахоронить останки.

«Со вчерашнего дня наши люди там ведут работы. Сейчас на этом месте наши сотрудники там работают: эксгумируют, оформляют и пытаются идентифицировать останки. На настоящий момент удалось эксгумировать останки 16 человек. Один из них — солдат, а остальные все жертвы войны — мужчины и женщины», — рассказал Хисамов.

Немецкие воины будут захоронены на интернациональном кладбище на ул. Невского, а гражданские лица — на городском муниципальном кладбище.