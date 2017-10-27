На стройке Делового центра на Ленинском проспекте эксгумировали останки больше десятка человек

По словам Хисамова, ещё задолго до начала строительства здания бывшие жители Кёнигсберга обращались к поисковикам с сообщениями о том, что во время войны их близкие были захоронены в массовых могилах как раз неподалёку от кирхи, на месте которой сейчас располагается здание Дома искусств.
«Рядом с этим местом есть школа, в которой во время войны располагался госпиталь. Пациентов хоронили на ближайшем кладбище, которое располагалось возле кирхи. Получается, что там в общих могилах покоятся жители Кёнигсберга, которые погибли во время бомбардировки или скончались уже в 1945—1946 годах от болезней», — пояснил Хисамов.
Владея этой информацией, поисковики наблюдали за ходом строительства. Как только на месте будущего Делового центра начались земляные работы, они обратились к главе города, который обязал застройщика дать им возможность провести эксгумацию и перезахоронить останки.
«Со вчерашнего дня наши люди там ведут работы. Сейчас на этом месте наши сотрудники там работают: эксгумируют, оформляют и пытаются идентифицировать останки. На настоящий момент удалось эксгумировать останки 16 человек. Один из них — солдат, а остальные все жертвы войны — мужчины и женщины», — рассказал Хисамов.
Немецкие воины будут захоронены на интернациональном кладбище на ул. Невского, а гражданские лица — на городском муниципальном кладбище.
Летом 2016 года власти Калининграда одобрили строительство административно-делового центра с подземной автостоянкой возле Дома искусств на Ленинском проспекте. Общая площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров. При этом предусмотрено строительство подземной парковки на 77 автомобилей. Разрешение на возведение объекта действует два года.