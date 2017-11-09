Заграничное — не значит лучшее

— Петр Павлович, как Вы думаете, откуда возник этот стереотип? Ведь очевидно, что расходы получаются несравнимые: кроме собственно лечения, необходимо оплачивать перевод, жилье, транспортные расходы, а гарантий, по сути, никаких.

— Этот стереотип возник из-за существовавшего в прошлом отставания, когда и в Москве, и в регионах не было новейшего высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения. Сейчас ситуация в корне иная, особенно, когда речь идет о клиниках высокого уровня, в частности о клинике «Медицина». Базовая идея нашей клиники — «все лучшее, что есть в медицине» реализуется на всех уровнях, в том числе и при оснащении оборудованием.

Директор по работе со страховыми компаниями и продажам клиники «Медицина» Петр Павлович Явербаум

Посудите сами: «Медицина» первая клиника в России, которая приобрела аппарат для высокопольной магнитно-резонансной томографии с индукцией магнитного поля 3 Тесла, позволяющий получить изображения высокого разрешения. «Медицина» — единственная клинка, установившая первый в России сверхскоростной томограф Revolution CT производства GE Healthcare. В то время как наиболее распространенные томографы делают 16−64 среза, сверхскоростной томограф Revolution CT работает с фантастической частотой — делает 512 срезов в секунду. Так, например, исследование сосудов на таком аппарате в 30% случаев заменяет коронарографию. Таких аппаратов всего 11 в мире, и один из них работает в нашей клинике. Далеко не каждая зарубежная клиника может предложить пациентам такие возможности для диагностики, а у нас все это в центре Москвы, никуда не надо ехать.

Сверхскоростной томограф Revolution CT

— Безусловно, уровень оснащения впечатляет, но что Вы можете сказать о доступности лечения в клинике «Медицина»? Клиника частная, может оказаться так, что в Германии лечение будет дешевле?

Вряд ли выезд за границу будет менее затратным. Лечение такого уровня, какой может предложить клиника «Медицина», за рубежом однозначно не будет дешевле. А вот уровень сопровождения и сервиса при этом может быть значительно ниже, чем у нас. К нам регулярно приезжают специалисты из других стран, представители клиник-партнеров, проверяющие по сертификации JCI, и все они отмечают, что наш сервис и уровень заботы о пациентах во многом превосходят таковые у зарубежных клиник. Оцените такой факт: каждый наш пациент может привести на прием врача, у которого он лечился или продолжает лечиться. Мы всегда открыты к сотрудничеству, приглашаем такого врача к участию в консилиуме по вопросам лечения пациента. Согласитесь, при поездке за рубеж сопровождение лечащего врача — еще одна затратная статья, да и не каждая клиника готова к такой форме общения с пациентом. А если пациент настаивает на участии зарубежных специалистов — не проблема. Мы сотрудничаем с лучшими врачами из разных клиник мира. Кстати, довольно часто складывается ситуация, когда пациент, начавший лечение за рубежом, продолжает лечение у нас. Многие зарубежные клиники рекомендуют именно «Медицину», так как мы сертифицированы по стандартам JCI, нас знают лидеры мнений, у нас прекрасная репутация в международном медицинском сообществе.

Палата в клинике «Медицина»

— Назовите три основных преимущества лечения в клинике «Медицина»?

— Первое, как я уже говорил, это оснащенность самой современной высокотехнологичной аппаратурой для диагностики и лечения. Второе — профессионализм персонала. Наши сотрудники — врачи, медсестры, администраторы постоянно выезжают на учебу и стажировку в лучшие зарубежные клиники. Президент клиники «Медицина» Григорий Ефимович Ройтберг считает, что любому специалисту всегда есть чему поучиться, тем более в медицине. Кроме того, клиника регулярно проводит международные конференции, и является клинической базой кафедры терапии и семейной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Врачи клиники и Г. Е. Ройтберг

Третье преимущество — это качество бизнес-процессов, подтвержденное сертификацией ISO 9001:2008 и JCI. Работа по этим стандартам исключает огромное количество ошибок, неправильных толкований и других проявлений человеческого фактора, которые так часто приводят к фатальным последствиям. В нашей клинике риски ошибок в процессах диагностики, лечения, сопровождения, сервиса сведены к минимуму.

Еще раз повторюсь и о возможности приглашения ведущих зарубежных специалистов к консультированию, лечению и оперативным вмешательствам. Например, коронарное шунтирование в нашей клинике может выполнить один из лучших кардиохирургов мира профессор Мауро дель Джильо, который провел более 2500 операций различной степени сложности. Привлекаем мы и светил отечественной медицины — академиков, заведующих кафедрами, профессоров.

Smart-операционная

— Бывали ли случаи, когда врачи клиники честно говорили пациенту «мы вам не сможем помочь, вам необходимо лечение в Европе/Израиле»?