«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд

Источник: РИА Новости

Ранее у «Аэроэкспресса» были только одноэтажные поезда. Они курсировали между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково, Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово, Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.

Торжественный запуск первого рейса двухэтажного поезда «Аэроэкспресс» производства швейцарской Stadler состоялся в 14:00 в пятницу на Киевском вокзале. Эти поезда будут курсировать в аэропорт Внуково. На остальных двух направлениях — в аэропорты Домодедово и Шереметьево — пока остаются одноэтажные поезда.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе церемонии запуска нового поезда отметил, что уже в ноябре двухэтажные «Аэроэкспрессы» начнут курсировать между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово.

«Аэроэкспресс» в первом полугодии 2017 года увеличил перевозки пассажиров на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до более 5,4 миллиона человек.