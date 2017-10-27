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15:21 (мск), источник: РИА Новости

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Компания «Аэроэкспресс», которая осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в пятницу запустила первый двухэтажный поезд, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее у «Аэроэкспресса» были только одноэтажные поезда. Они курсировали между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково, Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово, Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.

Торжественный запуск первого рейса двухэтажного поезда «Аэроэкспресс» производства швейцарской Stadler состоялся в 14:00 в пятницу на Киевском вокзале. Эти поезда будут курсировать в аэропорт Внуково. На остальных двух направлениях — в аэропорты Домодедово и Шереметьево — пока остаются одноэтажные поезда.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе церемонии запуска нового поезда отметил, что уже в ноябре двухэтажные «Аэроэкспрессы» начнут курсировать между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово.

«Аэроэкспресс» в первом полугодии 2017 года увеличил перевозки пассажиров на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до более 5,4 миллиона человек.

Структуре «ТрансГрупп» — ООО «Дельта-транс-инвест» — принадлежит 45,84% «Аэроэкспресса», РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко — 4,16%.

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