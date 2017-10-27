«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд

Ранее у «Аэроэкспресса» были только одноэтажные поезда. Они курсировали между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково, Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово, Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.
Торжественный запуск первого рейса двухэтажного поезда «Аэроэкспресс» производства швейцарской Stadler состоялся в 14:00 в пятницу на Киевском вокзале. Эти поезда будут курсировать в аэропорт Внуково. На остальных двух направлениях — в аэропорты Домодедово и Шереметьево — пока остаются одноэтажные поезда.
Министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе церемонии запуска нового поезда отметил, что уже в ноябре двухэтажные «Аэроэкспрессы» начнут курсировать между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово.
«Аэроэкспресс» в первом полугодии 2017 года увеличил перевозки пассажиров на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до более 5,4 миллиона человек.
Структуре «ТрансГрупп» — ООО «Дельта-транс-инвест» — принадлежит 45,84% «Аэроэкспресса», РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко — 4,16%.