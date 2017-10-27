Омич выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
Жителю Омска улыбнулась удача — он стал победителем в 100016-м тираже лотереи «Рапидо».
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Жителю Омска улыбнулась удача — он стал победителем в 100016-м тираже лотереи «Рапидо».
Выигрыш омича составил 3,52 млн рублей. При этом на лотерейный билет везунчик потратил 60 рублей.
«Счастливой комбинацией чисел на этот раз стали 10, 15, 16, 03, 17, 14, 02 и 08 в первой части игрового поля, и 04 во второй части поля», — рассказала
Всего в Омске за текущий год появилось четыре лотерейных миллионера.