Омич выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Выигрыш омича составил 3,52 млн рублей. При этом на лотерейный билет везунчик потратил 60 рублей.

«Счастливой комбинацией чисел на этот раз стали 10, 15, 16, 03, 17, 14, 02 и 08 в первой части игрового поля, и 04 во второй части поля», — рассказала пресс-служба ТД «Столото».