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16:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области выросла на 8% за неделю

Заболеваемость гриппов и ОРВИ в Воронежской области вновь выросла, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, 27 октября.

Источник: РИА "Новости"

За неделю с 16 по 22 октября к медикам обратились 8485 человек. Это почти на 8,3% больше, чем семи днями ранее (7836 человек). Среди заболевших, по-прежнему, больше всего детей в возрасте до 14 лет (5073 или 65%).

По данным санврачей, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню и не превышает эпидпорогов.

По данным на 23 октября, против сезонного гриппа привили 703,9 тыс. человек (30,2% населения области).

Резкий рост заболеваемостью ОРВИ в Воронежской области начался в середине сентября. Число заболевших каждую неделю, в основном, возрастает. Иногда происходит и временный спад.

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