Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области выросла на 8% за неделю
Заболеваемость гриппов и ОРВИ в Воронежской области вновь выросла, сообщила
Заболеваемость гриппов и ОРВИ в Воронежской области вновь выросла, сообщила
За неделю с 16 по 22 октября к медикам обратились 8485 человек. Это почти на 8,3% больше, чем семи днями ранее (7836 человек). Среди заболевших,
По данным санврачей, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы,
По данным на 23 октября, против сезонного гриппа привили 703,9 тыс. человек (30,2% населения области).
Резкий рост заболеваемостью ОРВИ в Воронежской области начался в середине сентября. Число заболевших каждую неделю, в основном, возрастает. Иногда происходит и временный спад.