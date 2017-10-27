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16:59 (мск), источник: Meduza

Ольга Бузова пришла на шоу Big Russian Boss. Это было безумно

Бывшая участница и ведущая «Дома-2», а также певица Ольга Бузова пришла на шоу видеоблогера Big Russian Boss, который устраивает безумные интервью со звездами.

Бывшая участница и ведущая «Дома-2», а также певица Ольга Бузова пришла на шоу видеоблогера Big Russian Boss, который устраивает безумные интервью со звездами.

Первая половина получасового шоу прошла относительно спокойно: Бузова интересовалась, что в кадре делает беззвучный соведущий Big Russian Boss по прозвищу Pimp, а также рассказывала о своем творчестве и выступлениях на сцене. Ведущий зевал и делал вид, что ему интересно.

Но затем гостья начала догадываться, что это не самое нормальное шоу. К ней подбегал то драчливый карлик (его дважды «пристрелили»), то шаман, который явно пытался убедить Бузову не петь.

Осторожно: в ролике много нецензурной лексики и некорректных шуток.

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В шоу дважды смонтировали ответы Бузовой к тем вопросам, на которые она не отвечала. Сначала Big Russian Boss попросил певицу назвать геев российской эстрады, и та якобы перечислила Дмитрия Нагиева, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана и группу «Ленинград». Во второй раз монтаж применили, чтобы Бузова на вопрос о том, поддерживает ли она финансово бывших участников «Дома-2» ответила: «Я и так помогаю животным, честно. Собакам — я их очень люблю».

В начале октября у Ольги Бузовой вышел дебютный альбом «Под звуки поцелуев». Пластинка вошла в топ-10 русского Apple Music и iTunes (и даже возглавила его).

В альбом вошла песня «Мало половин», текст для которой написал рэпер ST. Клип на нее вышел в начале июня; он набрал 17 миллионов просмотров.

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