Сильный ветер и ливни ожидаются в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Ростова, 29 октября на территории региона, в том числе в донской столице, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ночью и утром 30 октября местами по области ожидаются сильные дожди, днем возможно усиление ветра до 23−28 м/с.

31 октября прогнозируется ветер, порывы которого могут достигать скорости 25 м/с.

В устье Дона прогнозируется ветровой нагон воды. 30 октября уровень воды может достичь максимальных значений и превысить неблагоприятные отметки у Азова (на 30−50 см), Ростова (на 10−30 см).