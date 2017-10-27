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16:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сильный ветер и ливни ожидаются в Ростовской области

Сильный ветер и ливни ожидаются в Ростовской области 29—31 октября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 81% 763 мм рт. ст. 2 м/с

Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Ростова, 29 октября на территории региона, в том числе в донской столице, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ночью и утром 30 октября местами по области ожидаются сильные дожди, днем возможно усиление ветра до 23−28 м/с.

31 октября прогнозируется ветер, порывы которого могут достигать скорости 25 м/с.

В устье Дона прогнозируется ветровой нагон воды. 30 октября уровень воды может достичь максимальных значений и превысить неблагоприятные отметки у Азова (на 30−50 см), Ростова (на 10−30 см).

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона возможны перехлест проводов, обрывы линий электропередачи, падение веток, деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, повреждение крыш, подтопление прибрежных территорий и низин.

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