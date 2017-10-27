Сильный ветер и ливни ожидаются в Ростовской области
Сильный ветер и ливни ожидаются в Ростовской области
Сильный ветер и ливни ожидаются в Ростовской области
Как сообщает
Ночью и утром 30 октября местами по области ожидаются сильные дожди, днем возможно усиление ветра до 23−28 м/с.
31 октября прогнозируется ветер, порывы которого могут достигать скорости 25 м/с.
В устье Дона прогнозируется ветровой нагон воды. 30 октября уровень воды может достичь максимальных значений и превысить неблагоприятные отметки у Азова (на 30−50 см), Ростова (на 10−30 см).
В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона возможны перехлест проводов, обрывы линий электропередачи, падение веток, деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, повреждение крыш, подтопление прибрежных территорий и низин.