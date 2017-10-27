В мэрии Сочи сообщили, когда в 2018 году откроются новые школы и детсад

Источник: Вести Сочи

Сейчас там ведутся работы по благоустройству, сообщил заместитель мэра Иван Бомбергер. Новое учреждение примет детей уже в следующем учебном году.

Ход строительства школы в Веселом не отстает от установленного графика — впервые там сядут за парты уже в январе, информируют в мэрии. К новому учебному году планируют открыть и школу в Совет-Квадже. В планах возведение образовательных учреждений и в других районах Сочи.

«У нас идет на утверждение школа № 82 в Дагомысе, школа № 15 в Центральном районе, строительство начнется уже в 2018 году. Также у нас подана заявка по школе № 11 на Чекменева», — рассказал Бомбергер.