Самарские архитекторы предложили срезать часть стены Славы
В Самаре архитекторы и художники по поручению врио губернатора Дмитрия Азарова разработали предложения по изменению мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области».
В Самаре архитекторы и художники по поручению врио губернатора Дмитрия Азарова разработали предложения по изменению мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области».
Так, они рекомендовали завершить благоустройство склона в соответствии с проектом, а стену полностью переработать. В частности, было предложено не заполнять ниши монумента бронзовыми фигурами. Уже отлитые фигуры солдата Первой Мировой войны и
Что касается самой стены, то архитекторы предложили установить там современные медийные установки (экраны), зеркальные установки
На период до ЧМ-2018 стену хотят очистить от
В перспективе планируется предусмотреть реконструкцию мощения всей площади Славы, которое уже имеет признаки деформации.
«Предлагается провести открытый конкурс на проработку отмеченных направлений и, по возможности, выработку иных решений с широким обсуждением результатов конкурса до весны 2018 года», — сообщается на сайте регионального «Союза архитекторов России».