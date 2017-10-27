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17:55 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские архитекторы предложили срезать часть стены Славы

В Самаре архитекторы и художники по поручению врио губернатора Дмитрия Азарова разработали предложения по изменению мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области».

Источник: Pro Город Самара

Так, они рекомендовали завершить благоустройство склона в соответствии с проектом, а стену полностью переработать. В частности, было предложено не заполнять ниши монумента бронзовыми фигурами. Уже отлитые фигуры солдата Первой Мировой войны и рабочего-нефтяника установить в других местах города, а создание других скульптур остановить.

Что касается самой стены, то архитекторы предложили установить там современные медийные установки (экраны), зеркальные установки и т. п. Помимо этого, они рекомендовали понизить уровень смотровой площадки и стены примерно на 2 метра, чтобы раскрыть вид на всю ширину Волги, начиная с уровня площади Славы.

На период до ЧМ-2018 стену хотят очистить от какой-либо информации и оставить как «брутальный ландшафтный элемент склона».

В перспективе планируется предусмотреть реконструкцию мощения всей площади Славы, которое уже имеет признаки деформации.

«Предлагается провести открытый конкурс на проработку отмеченных направлений и, по возможности, выработку иных решений с широким обсуждением результатов конкурса до весны 2018 года», — сообщается на сайте регионального «Союза архитекторов России».

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