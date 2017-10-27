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16:18 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Новое почтовое отделение на Мещере откроется в июле следующего года

Глас жителей был услышан. В почтовом отделении, что на улице Акимова в Нижнем Новгороде, с сегодняшнего дня заработали сразу четыре окна. О ситуации в этом конкретном отделении журналисты ГТРК «Нижний Новгород» говорят уже четвертый день.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Почта вынуждена обслуживать огромное количество абонентов из-за расширения микрорайона. В пиковый период сотрудники просто не справлялись с людским потоком.

Сегодня представители аппарата Управления почтамта прислали в редакцию программы «Вести-Приволжье» комментарий: для оказания помощи в работе в отделение направлена мобильная группа сотрудников из аппарата Управления.

Жителям остается надеться, что это не разовая акция. И 4 окна будут работать постоянно. В Управлении подчеркнули: в июле следующего года в микрорайоне «Седьмое небо» планируется открытие нового отделения, чтобы разгрузить почту на улице Акимова.

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