Внимание жителям Кишинева: Платёжные терминалы могут не принимать банкноты нового типа

Источник: Actualitati.md

В их число входят и те, которые не выводят на экране соответствующее предупреждение.

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Так как некоторые из терминалов не возвращают проглоченные деньги, если сделка не завершена, то инициировавшее её лицо, у которого нет достаточной суммы в банкнотах старого типа, не может получить назад свои деньги, пока не свяжется с оператором и не выполнит его указания.

Отвечая на запрос Агентства IPN, Национальный банк Молдовы сообщил, что ещё до введения новых банкнот в обращение поставщикам небанковских платёжных услуг было рекомендовано адаптировать к ним свои терминалы. Одни поставщики настроили своё оборудование и уже осуществляют приём модернизированных банкнот, в то время как другие ещё продолжают настройку терминалов. Некоторые поставщики всё ещё выводят на своих аппаратах предупреждение о временных технических проблемах с приёмом обновлённых банкнот.

Как сообщает НБМ, на адаптацию оборудования к банкнотам нового типа не был отведён конкретный срок, и сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы, при необходимости, вернуться к этой теме и ввести новые положения.