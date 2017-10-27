У фермеров Ташобласти появились «карманные» метеостанции
На мобильные телефоны садоводов будут приходить рекомендации о том, когда проводить мероприятия по борьбе с заболеваниями и вредителями для семи видов плодовых культур.
На мобильные телефоны садоводов будут приходить рекомендации о том, когда проводить мероприятия по борьбе с заболеваниями и вредителями для семи видов плодовых культур.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкентской области запущена уникальная инициатива по установке современных сельскохозяйственных метеостанций, которые помогут фермерам с проведением агротехнических мероприятий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Всего в рамках проекта, реализуемого
Каждая метеостанция оснащена несколькими датчиками, которые будут учитывать такие показатели, как количество осадков, температура воздуха и почвы, уровень влажности воздуха, почвы и листа, скорость и направление ветра и многие другие.
В результате на основе собранных данных будет рассчитываться риск возникновения болезней и появления вредителей, даты проведения профилактической обработки средствами защиты, а также время и интенсивность орошения.
Определенная в рамках тендерного отбора консалтинговая компания Konsulting Madad Hamkor будет проводить анализ метеоданных и регулярно направлять садоводам на их мобильные телефоны рекомендации о необходимости проведения агротехнических мероприятий по борьбе с заболеваниями и вредителями для семи видов плодовых культур.
По оценкам экспертов, это позволит рационально использовать природные, энергетические и человеческие ресурсы, сократить затраты фермеров и дехкан, а значит и снизить конечную себестоимость продукции.
Помимо регулярной консультационной поддержки, фермерские и дехканские хозяйства смогут принять участие в обучающих тренингах по садоводству, получить специальные карточки, содержащие информацию о заболеваниях вредителях, и способах защиты семечковых, косточковых культур и винограда.
Успешная реализация пилотного проекта станет основой для его продолжения на территории всего Узбекистана. Таким образом будет заложен фундамент для внедрения концепции smart farm (умная ферма) и полной автоматизации процесса ведения хозяйства.