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15:56 (мск), источник: Sputnik

У фермеров Ташобласти появились «карманные» метеостанции

На мобильные телефоны садоводов будут приходить рекомендации о том, когда проводить мероприятия по борьбе с заболеваниями и вредителями для семи видов плодовых культур.

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Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Ташкентской области запущена уникальная инициатива по установке современных сельскохозяйственных метеостанций, которые помогут фермерам с проведением агротехнических мероприятий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Всего в рамках проекта, реализуемого Торгово-промышленной палатой и ПРООН, установлено четыре метеостанции в Янгиюльском, Уртачирчикском, Паркентском и Ташкентском районах. С их помощью будет охвачена территория в более чем 10 тысяч гектар, на которой работают свыше 800 фермерских и дехканских хозяйств.

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Каждая метеостанция оснащена несколькими датчиками, которые будут учитывать такие показатели, как количество осадков, температура воздуха и почвы, уровень влажности воздуха, почвы и листа, скорость и направление ветра и многие другие.

В результате на основе собранных данных будет рассчитываться риск возникновения болезней и появления вредителей, даты проведения профилактической обработки средствами защиты, а также время и интенсивность орошения.

Определенная в рамках тендерного отбора консалтинговая компания Konsulting Madad Hamkor будет проводить анализ метеоданных и регулярно направлять садоводам на их мобильные телефоны рекомендации о необходимости проведения агротехнических мероприятий по борьбе с заболеваниями и вредителями для семи видов плодовых культур.

По оценкам экспертов, это позволит рационально использовать природные, энергетические и человеческие ресурсы, сократить затраты фермеров и дехкан, а значит и снизить конечную себестоимость продукции.

Помимо регулярной консультационной поддержки, фермерские и дехканские хозяйства смогут принять участие в обучающих тренингах по садоводству, получить специальные карточки, содержащие информацию о заболеваниях вредителях, и способах защиты семечковых, косточковых культур и винограда.

Успешная реализация пилотного проекта станет основой для его продолжения на территории всего Узбекистана. Таким образом будет заложен фундамент для внедрения концепции smart farm (умная ферма) и полной автоматизации процесса ведения хозяйства.

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