Движение по улице Майлина ограничат на месяц в Алматы

Как пояснили в городском акимате, это связано с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Малая Алматинка.

«Движение по южной стороне ул. Майлина от улицы Бухтарминской в восточном направлении с 28 октября по 28 ноября будет перекрыто. Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по северной стороне улице Майлина», — прокомментировали в акимате.