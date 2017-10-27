Движение по улице Майлина ограничат на месяц в Алматы
В Алматы на месяц ограничат движение по улице Майлина, ведущей в международный аэропорт, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Алматы на месяц ограничат движение по улице Майлина, ведущей в международный аэропорт, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как пояснили в городском акимате, это связано с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Малая Алматинка.
«Движение по южной стороне ул. Майлина от улицы Бухтарминской в восточном направлении с 28 октября по 28 ноября будет перекрыто. Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по северной стороне улице Майлина», — прокомментировали в акимате.
Схема перекрытия предоставлена акиматом Алматы.