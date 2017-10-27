Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Лондон призвал РФ не прикрывать «своего отвратительного союзника»
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
16:26 (мск), источник: Tengrinews

Движение по улице Майлина ограничат на месяц в Алматы

В Алматы на месяц ограничат движение по улице Майлина, ведущей в международный аэропорт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как пояснили в городском акимате, это связано с производством работ по капитальному ремонту моста через реку Малая Алматинка.

«Движение по южной стороне ул. Майлина от улицы Бухтарминской в восточном направлении с 28 октября по 28 ноября будет перекрыто. Временный проезд транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по северной стороне улице Майлина», — прокомментировали в акимате.

Схема перекрытия предоставлена акиматом Алматы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кровавый инцидент у магазина &quot;Гульжан&quot; в Астане: Пострадавший в тяжелом состоянии
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь