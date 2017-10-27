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17:39 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград вошел в десятку лидеров всероссийской акции «Вода России»

Более семи тысяч волонтеров приняли участие в экологических акциях региона — по итогам всероссийской акции Волгоградская область заняла восьмое место в общем рейтинге, участниками которого стали более 80 регионов России.

В этом году в рамках мероприятия волонтеры собрали более 135 тысяч килограмм мусора, очистили прибрежные территории 52 водоемов и провели 258 экологических мероприятий на территории 25 муниципальных образований Волгоградской области. Уделили огромное внимание информационно-просветительской работе с молодежью региона. В формате интерактивных площадок и театрализованных представлений, волонтеры рассказали школьникам о правилах поведения на природе. Активисты регионального добровольческого экологического штаба приняли участие в субботниках, экологических рейдах, уроках и проектах, объединенных темой Года экологии.

Организаторами акции в Волгоградской области являются региональный комитет молодежной политики, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, МОО «Природоохранный союз».

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