Волгоград вошел в десятку лидеров всероссийской акции «Вода России»

В этом году в рамках мероприятия волонтеры собрали более 135 тысяч килограмм мусора, очистили прибрежные территории 52 водоемов и провели 258 экологических мероприятий на территории 25 муниципальных образований Волгоградской области. Уделили огромное внимание информационно-просветительской работе с молодежью региона. В формате интерактивных площадок и театрализованных представлений, волонтеры рассказали школьникам о правилах поведения на природе. Активисты регионального добровольческого экологического штаба приняли участие в субботниках, экологических рейдах, уроках и проектах, объединенных темой Года экологии.