Штормовое предупреждение: в Молдову придет «оранжевая» беда
На Молдову надвигается не только похолодание: в период с 29 по 31 октября на республику обрушится сильный ветер.
На Молдову надвигается не только похолодание: в период с 29 по 31 октября на республику обрушится сильный ветер.
КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы «оранжевый код» метеоопасности в связи с сильным ветром.
«Желтый код» метеоопасности будет действовать преимущественно на юге страны, а, а также в некоторых центральных районах — в Криулянах, Страшенах, Ниспоренах, Хынчетах, Яловенах, в муниципии Кишинев, Новых Аненах, Леова, Чимишлии, Каушанах,
Оба предупреждения действуют с 06.00 воскресенья, 29 октября, до 00.00 четверга, 2 ноября.
«Ожидается сильный порывистый ветер
Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев. Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение
В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть.
Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.
Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.