Штормовое предупреждение: в Молдову придет «оранжевая» беда

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы «оранжевый код» метеоопасности в связи с сильным ветром.

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«Желтый код» метеоопасности будет действовать преимущественно на юге страны, а, а также в некоторых центральных районах — в Криулянах, Страшенах, Ниспоренах, Хынчетах, Яловенах, в муниципии Кишинев, Новых Аненах, Леова, Чимишлии, Каушанах, Штефан-Водэ, Кантемире, в АТО Гагаузии, в Басарабяске, Тараклии и в Кагуле.

Оба предупреждения действуют с 06.00 воскресенья, 29 октября, до 00.00 четверга, 2 ноября.

«Ожидается сильный порывистый ветер северо-западного направления. Скорость ветра 15−20 м/с, а 30—31 октября местами 21−25 м/с», — сообщили в метеослужбе.

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев. Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.

В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть.