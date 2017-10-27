Созданы весы для клеток

Все живые организмы, начиная от бактерий и до самых сложно устроенных животных, состоят из клеток. Они бывают настолько большими, что заметны невооруженным глазом, однако, в большинстве случаев их вес составляет всего 2—3 нанограмма, что достаточно мало, поэтому метода их взвешивания и отслеживания изменений массы в реальном времени раньше не существовало. Сотрудники Высшей технической школы в Цюрихе, Базельского университета и Имперского колледжа в Лондоне изменили эту ситуацию своей разработкой, которая способна фиксировать изменения в триллионную долю грамма на временном масштабе миллисекунд.

Новый метод состоит в подвешивании отдельных клеток на крохотном и очень тонком силиконовом кантелевере, покрытом коллагеном или фибронектином. Импульсы синего лазера заставляют кантилевер покачиваться, а второй лазер — красный — измеряет колебания на свободном конце зонда: сперва без прикрепленной клетки, а затем с ней. «Масса клетки может быть вычислена из разницы между двумя колебаниями», — поясняет основной разработчик весов Дэвид Мартинез-Мартин из Высшей технической школы в Цюрихе.