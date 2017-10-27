Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Сбербанк не будет работать в Крыму, не считая его частью РФ
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
16:59 (мск), источник: Индикатор

Созданы весы для клеток

Исследователи создали специальный прибор, с помощью которого впервые можно взвешивать клетки живых организмов и регистрировать изменения их массы с большой точностью и быстротой. Оказалось, что клетки млекопитающих естественным образом меняют массу на 1—4% на масштабе секунд. Статья опубликована в издании Nature.

Все живые организмы, начиная от бактерий и до самых сложно устроенных животных, состоят из клеток. Они бывают настолько большими, что заметны невооруженным глазом, однако, в большинстве случаев их вес составляет всего 2—3 нанограмма, что достаточно мало, поэтому метода их взвешивания и отслеживания изменений массы в реальном времени раньше не существовало. Сотрудники Высшей технической школы в Цюрихе, Базельского университета и Имперского колледжа в Лондоне изменили эту ситуацию своей разработкой, которая способна фиксировать изменения в триллионную долю грамма на временном масштабе миллисекунд.

Новый метод состоит в подвешивании отдельных клеток на крохотном и очень тонком силиконовом кантелевере, покрытом коллагеном или фибронектином. Импульсы синего лазера заставляют кантилевер покачиваться, а второй лазер — красный — измеряет колебания на свободном конце зонда: сперва без прикрепленной клетки, а затем с ней. «Масса клетки может быть вычислена из разницы между двумя колебаниями», — поясняет основной разработчик весов Дэвид Мартинез-Мартин из Высшей технической школы в Цюрихе.

Одним из открытий стало постоянное изменение массы клеток млекопитающих на 1—4%. Причем биофизики уверены в том, что ошибки, так как эти колебания прекращались со смертью клетки. «Масса клетки — очень хороший индикатор ее физиологии», — поясняет Мартинез-Мартин. Разработкой заинтересовались ученые разных областей — от биологов и медиков, которым интересно фиксировать влияние веществ на отдельные клетки, до материаловедов, которые хотят использовать новую технику применительно к наночастицам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лишайники показали, насколько загрязнен московский воздух
Робот-пчела научился выныривать из-под воды
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
СМИ сообщили о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь