Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
В любви к мучному обвинили гены
Новый рекорд: наручные часы стоимостью $17 752 500
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусского милиционера уволили за пинок котенка

В Белоруссии сотрудника милиции города Полоцк уволили за то, что он пнул котенка. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

«Было установлено, что неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции. В результате проверки руководством принято решение о его увольнении в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении. По факту жестокого обращения с животным начали административный процесс.

Видеозапись того, как идущий по улице мужчина пнул котенка, 26 октября опубликовали в сообществе Витебска «ВКонтакте». Пользователи предложили обратиться в милицию, состояние животного неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале в Северной Осетии двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сбили котенка автомобилем, а потом вызвали ему скорую помощь. Их доставили в полицию, где мужчины объяснили, что обратились к медикам в шутку. За ложный вызов их оштрафовали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
Замглавы МВД подал в отставку после задержания подчиненного
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь