Белорусского милиционера уволили за пинок котенка

«Было установлено, что неблаговидный поступок совершил сотрудник полоцкой милиции. В результате проверки руководством принято решение о его увольнении в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел», — говорится в сообщении. По факту жестокого обращения с животным начали административный процесс.

Видеозапись того, как идущий по улице мужчина пнул котенка, 26 октября опубликовали в сообществе Витебска «ВКонтакте». Пользователи предложили обратиться в милицию, состояние животного неизвестно.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-29565333&id=456239099&hash=76f2b28bafbeb9d3&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.