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17:43 (мск), источник: Sputnik.md

Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

Специалисты назвали ситуации в Молдове, к которым могут привести происходящие в мире климатические изменения.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Сразу несколько серьезных изменений, которые повлияют на разные сферы, могут произойти в Молдове из-за происходящих в мире климатических изменений. К такому выводу пришли специалисты министерства здравоохранения, труда и социальной защиты при разработке проекта Стратегии адаптации к климатическим изменениям системы здравоохранения Молдовы в 2018—2022 годах.

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В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что «климатические изменения представляют собой риск для устойчивого развития страны». В связи с этим действия по сглаживанию последствий и адаптации к происходящему должны стать приоритетом национальной программы.

«Изменение климата и экстремальные погодные условия напрямую влияют на состояние здоровья населения. Глобальное потепление может привести к тому, что нехарактерные для Республики Молдова заболевания, такие как Вирус Западного Нила и боррелиоз Лайма, станут частым явлением», — говорится в пояснительной записке.

Также специалисты не исключают, что климатические изменения могут повлиять и на другие сферы деятельности, например, на сельское хозяйство, лесоводство и пищевую промышленность. Последствиями в этом случае — сокращение продовольствия, что скажется на продовольственной безопасности и здоровье населения.

В связи с этим систему здравоохранения страны намерены адаптировать к происходящим изменениям. В частности, предусмотрено принятие плана по секторам для медицинских учреждений, медперсонала и его подготовки.

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