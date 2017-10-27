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16:46 (мск), источник: Tengrinews

Житель Уральска пожертвовал свою почку незнакомой девушке из Шымкента

25-летний житель Уральска Абзал Адилов подарил свою почку для спасения жизни Жамили Байсериковой, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Его ровесница из Шымкента прикована к постели. У нее отказали обе почки. Девушка в течение двух лет ходит со специальным апапратом. Операция по пересадке почки прошла в Алматы.

«О болезни Жамили Бейсериковой я узнал от девушки по имени Жанар из Кызылорды. У нее тот же диагноз. О проблемах Жанар рассказали в телевизионной передаче “Жан жылуы”. И тогда я записал все реквизиты и контакты, указанные в программе. Сначала хотел помочь деньгами. Но затем принял решение стать донором», — сказал Абзал Адилов.

Девушка из Кызылорды позвонила Абзалу и сообщила, что уже готовится к операции. Донором для нее стал супруг. Она поблагодарила уральца и попросила помочь Жамиле Бейсериковой.

Девушка в тот момент чувствовала себя очень плохо, у нее подскакивало давление до 250. О беде Жамили рассказали волонтеры благотворительной организации «Қайырымды жандар». Они распространяли в социальных сетях информацию о девушке, организовывали благотворительные акции. Но собранных средств все равно не хватало на необходимую операцию.

«Я созвонился с мамой Жамили. И принял решение подарить ей свою почку. Она такая же молодая, как я. И грустно осознавать, что ее жизнь может оборваться в любой момент. В соцсетях некоторые люди осуждают мой поступок. Пишут, что я потеряю здоровье. Но я считаю, что сделал доброе дело. У меня есть четырехлетняя дочь Азиза Абай. В какой то мере я принял такое решение ради ее будущего. Я понимал, какие чувства испытывают родители Жамили», — говорит Абзал.

В данный момент парня уже выписали из клиники. Жамиля Байсерикова пока находится под наблюдением специалистов.

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