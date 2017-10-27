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17:44 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия призвала воронежцев сообщать о нападении бездомных собак на людей

Отлов животных будет производиться по заявке.

Источник: AP 2017

Мэрия Воронежа призвала воронежцев сообщать о безнадзорных животных, проявляющих агрессию по отношению к людям, в пятницу, 26 октября. Для этого горожанам необходимо с заявкой обратиться в управу района, сообщила пресс-служба городской администрации.

Отлов животных будет выполняться в порядке очереди за счёт средств областного бюджета. В мэрии отметили, что собственникам земельных участков, руководителям предприятий и организаций, в том числе обслуживающим многоквартирные жилые дома, придётся бороться с бездомными собаками за свой счёт. Для этого они могут обратиться к соответствующим специалистам или в профильные организации.

Агрессивные и неизлечимо больные собаки, представляющие угрозу для жизни людей и других животных, будут подвергаться эвтаназии. В остальных случаях животные после отлова будут проходить процедуры стерилизации, вакцинации, биркования. Затем их будут выпускать в прежнюю среду обитания.

Получить консультацию зоозащитника, в том числе, по вопросу помещения безнадзорного животного в приют, можно, обратившись в фонд «Право на жизнь» по телефону: 254−74−78.

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