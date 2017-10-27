Кишиневский зоопарк пополнится шестью новыми животными
Вскоре, посетители столичного зоопарка смогут навестить новых его жителей. Пополнение составили четыре самых крупных в мире грызуна капибара и две ламы.
Вскоре, посетители столичного зоопарка смогут навестить новых его жителей. Пополнение составили четыре самых крупных в мире грызуна капибара и две ламы.
Четыре Капибара прибыли в Молдову из
Две ламы также прибыли из соседней страны.
На сегодняшний день кишиневский зоопарк насчитывает более 160 видов животных.