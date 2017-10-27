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17:40 (мск), источник: Actualitati.md

Кишиневский зоопарк пополнится шестью новыми животными

Вскоре, посетители столичного зоопарка смогут навестить новых его жителей. Пополнение составили четыре самых крупных в мире грызуна капибара и две ламы.

Источник: Actualitati.md

Четыре Капибара прибыли в Молдову из Тыргу-Муреша. Животным понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новому месту, поэтому их можно будет увидеть только через некоторое время. Отмечается, что эти особи достигают до 60 килограммов. К холоду они не устойчивы, из-за чего до весны пробудут в отапливаемых вольерах.

Две ламы также прибыли из соседней страны.

На сегодняшний день кишиневский зоопарк насчитывает более 160 видов животных.

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