Кишиневский зоопарк пополнится шестью новыми животными

Четыре Капибара прибыли в Молдову из Тыргу-Муреша. Животным понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новому месту, поэтому их можно будет увидеть только через некоторое время. Отмечается, что эти особи достигают до 60 килограммов. К холоду они не устойчивы, из-за чего до весны пробудут в отапливаемых вольерах.