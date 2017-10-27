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17:45 (мск), источник: Publika.md

Названы самые опасные приложения для онлайн-знакомств

Эксперты российской компании «Лаборатория Касперского» изучили наиболее популярные приложения для онлайн-знакомств, чтобы узнать, насколько они уязвимы с точки зрения информационной безопасности.

В тестировании приняли участие Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo, Mamba, Zoosk, Happn, WeChat и Paktor.

По результатам исследования стало известно, что только три приложения — Bumble, OK Cupid и Badoo — не позволяют отслеживать местоположение пользователей. В то же время пользователи Tinder, Mamba, Zoosk, Happn, WeChat и Paktor могут быть подвержены атаке с целью установки более точного местоположения, чем это предусмотрено изначально, пишет РГ.

Кроме того, специалисты узнали, что приложения Tinder, Paktor и Bumble для Android, а также Badoo для iOS загружают фотографии по протоколу HTTP. Эти данные передаются в открытом виде и могут быть перехвачены — например, у злоумышленников имеется возможность узнавать, какие анкеты просматривает жертва. Правда, большинство приложений все же шифрует эту информацию.

Эксперты также утверждают, что Android-версия Mamba отправляет на сервер аналитики данные об устройстве пользователя в незашифрованном виде, а iOS-версия этого же сервиса соединяется с сервером по протоколу HTTP, вообще не применяя шифрование. Теоретически это дает возможность подменять передаваемую информацию и даже перехватывать управление аккаунтом.

Приложение Badoo для Android, по словам специалистов, загружает на сервер координаты пользователя, а также другую информацию в незашифрованном виде, если не может соединиться по протоколу HTTPS. А ряд приложений, включая Tinder, Happn и Bumble, предлагают пользователю указать информацию о работе и образовании. Во многих случаях это позволяет злоумышленникам обнаружить страницы в соцсетях, узнать имена и фамилии, чтобы в дальнейшем преследовать жертву.

Также стало известно, что приложения Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo, Happn и Paktor для Android хранят переписку в памяти устройства. Это значит, что при наличии root-доступа сообщения могут стать добычей злоумышленников.

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