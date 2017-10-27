Названы самые опасные приложения для онлайн-знакомств
Эксперты российской компании «Лаборатория Касперского» изучили наиболее популярные приложения для
Эксперты российской компании «Лаборатория Касперского» изучили наиболее популярные приложения для
В тестировании приняли участие Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo, Mamba, Zoosk, Happn, WeChat и Paktor.
По результатам исследования стало известно, что только три приложения — Bumble, OK Cupid и Badoo — не позволяют отслеживать местоположение пользователей. В то же время пользователи Tinder, Mamba, Zoosk, Happn, WeChat и Paktor могут быть подвержены атаке с целью установки более точного местоположения, чем это предусмотрено изначально, пишет РГ.
Кроме того, специалисты узнали, что приложения Tinder, Paktor и Bumble для Android, а также Badoo для iOS загружают фотографии по протоколу HTTP. Эти данные передаются в открытом виде и могут быть перехвачены — например, у злоумышленников имеется возможность узнавать, какие анкеты просматривает жертва. Правда, большинство приложений все же шифрует эту информацию.
Эксперты также утверждают, что
Приложение Badoo для Android, по словам специалистов, загружает на сервер координаты пользователя, а также другую информацию в незашифрованном виде, если не может соединиться по протоколу HTTPS. А ряд приложений, включая Tinder, Happn и Bumble, предлагают пользователю указать информацию о работе и образовании. Во многих случаях это позволяет злоумышленникам обнаружить страницы в соцсетях, узнать имена и фамилии, чтобы в дальнейшем преследовать жертву.
Также стало известно, что приложения Tinder, Bumble, OK Cupid, Badoo, Happn и Paktor для Android хранят переписку в памяти устройства. Это значит, что при наличии