Суд обязал мэрию Сочи заплатить за использование музыки во время празднования Дня города

С жалобой на нарушение исключительного права в суд обратилось Российское авторское общество (РАО), которое сообщило о том, что на концерте, состоявшемся в день города у Южного мола морского вокзала, прозвучали 22 произведения, входящих в репертуар РАО.
В частности, для гостей праздника были исполнены песни из фильмов «Мэри Поппинс, до свидания» и «Приключения Буратино», песня Виктора Цоя, а также англоязычные произведения (Wаn Too — Garnefski Peter, Hey Pachuko — Achor James и другие). Администрация Сочи не признала в своих действиях нарушения авторских прав, пояснив суду, что исполнение музыкальных произведений во время празднования дня города не имело целью извлечение прибыли, поскольку день города является официальным мероприятием.
Суд, изучив доводы сторон, признал правоту Российского авторского общества, указав на то, что авторские права РАО распространяются на любое публичное исполнение музыкальных произведений. Заявитель просил взыскать с мэрии Сочи компенсацию в сумме 440 тыс. рублей, из расчёта 20 тыс. рублей за каждое произведение (такая сумма установлена авторским советом РАО), но суд счел возможным снизить сумму выплаты вдвое — до 220 тыс. рублей.