Суд обязал мэрию Сочи заплатить за использование музыки во время празднования Дня города

С жалобой на нарушение исключительного права в суд обратилось Российское авторское общество (РАО), которое сообщило о том, что на концерте, состоявшемся в день города у Южного мола морского вокзала, прозвучали 22 произведения, входящих в репертуар РАО.

В частности, для гостей праздника были исполнены песни из фильмов «Мэри Поппинс, до свидания» и «Приключения Буратино», песня Виктора Цоя, а также англоязычные произведения (Wаn Too — Garnefski Peter, Hey Pachuko — Achor James и другие). Администрация Сочи не признала в своих действиях нарушения авторских прав, пояснив суду, что исполнение музыкальных произведений во время празднования дня города не имело целью извлечение прибыли, поскольку день города является официальным мероприятием.