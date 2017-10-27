Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Борисов доставил крупную неприятность Первому каналу
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
"Хаос страшнее Путина": Собчак о том, почему против революции
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Сбербанк не будет работать в Крыму, не считая его частью РФ - СМИ
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
17:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд обязал мэрию Сочи заплатить за использование музыки во время празднования Дня города

Вступило в силу решение арбитражного суда о взыскании с администрации Сочи компенсации за нарушение прав на музыкальные произведения, прозвучавшие во время празднования дня города 19 октября 2016 года.

С жалобой на нарушение исключительного права в суд обратилось Российское авторское общество (РАО), которое сообщило о том, что на концерте, состоявшемся в день города у Южного мола морского вокзала, прозвучали 22 произведения, входящих в репертуар РАО.

В частности, для гостей праздника были исполнены песни из фильмов «Мэри Поппинс, до свидания» и «Приключения Буратино», песня Виктора Цоя, а также англоязычные произведения (Wаn Too — Garnefski Peter, Hey Pachuko — Achor James и другие). Администрация Сочи не признала в своих действиях нарушения авторских прав, пояснив суду, что исполнение музыкальных произведений во время празднования дня города не имело целью извлечение прибыли, поскольку день города является официальным мероприятием.

Суд, изучив доводы сторон, признал правоту Российского авторского общества, указав на то, что авторские права РАО распространяются на любое публичное исполнение музыкальных произведений. Заявитель просил взыскать с мэрии Сочи компенсацию в сумме 440 тыс. рублей, из расчёта 20 тыс. рублей за каждое произведение (такая сумма установлена авторским советом РАО), но суд счел возможным снизить сумму выплаты вдвое — до 220 тыс. рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Офицер Росгвардии отметил увольнение расстрелом
Матерей заставят сидеть дома
Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление
Россия расширила список продэмбарго
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь