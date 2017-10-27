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17:57 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре сезон дорожных работ завершится 31 октября

В Самаре завершается масштабная кампания по ремонту дорог, большинство из которых в этом году обновляются в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает администрация областного центра.

Около половины дорожных объектов, взятых в ремонт в текущем сезоне, приводят в порядок комплексно, с последующей пятилетней гарантией. В настоящее время готовность на всех объектах составляет 99%. Срок завершения работ — 31 октября текущего года.

Так, улица Молодогвардейская обновляется почти на всем протяжении — на участках от улицы Невская до улицы Вилоновская и от улицы Красноармейская до улицы Венцека. Подрядчики взяли в работу более 3 км. В пятницу, 27 октября, на улице Молодогвардейской выполнялись остаточные виды работ согласно муниципального контракта.

«Рабочие устанавливают урны, скамейки, заканчивают ремонт сетей уличного освещения, устройство плиточного покрытия. Кроме того, ведется подбор строительного мусора», — пояснил заместитель директора МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Ранее в ходе комплексного ремонта вдоль проезжей части был заменен бортовой камень, приведена в порядок ливневая канализация, по основному ходу были уложены выравнивающий и верхний слои щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, отремонтированы примыкания к проезжей части, съезды к внутридворовым территориям. На участке в границах улиц Невской и Вилоновской были устроены дополнительные парковочные пространства — стало на четыре «кармана» больше. В трех местах сделали въездные «карманы» для общественного транспорта, чтобы, подъезжая к остановочным павильонам, он не мешал основному трафику.

Позаботились и о пешеходах. Асфальтовое тротуарное покрытие обновлено от улицы Невской до улицы Первомайской, а на всем остальном протяжении уложена плитка, в том числе с тактильными элементами для лучшего ориентирования горожан с ограничениями здоровья по зрению. Также были смонтированы новые светильники, благоустроены газоны, установлены дорожные знаки, светофорные объекты, нанесена разметка.

В рамках комплексного ремонта улицы Молодогвардейская благоустроен и сквер «30 лет Победы». На его территории за счет средств субсидии областного бюджета на условиях софинансирования бюджетом Самары отремонтирован фонтан, который стал светодинамическим. А в зоне отдыха сквера «Шанхай’появилась новое плиточное покрытие (сейчас ведется устройство тактильной плитки), высажены более полусотни деревьев и кустарников, смонтирована система автополива, установлены опоры освещения, сконструированы места под будущие цветники, установлены урны и скамейки.

За ходом работ постоянно наблюдали неравнодушные общественники, которые остались довольны ремонтом и отметили, что подрядчик, кураторы из профильного департамента, и городские власти очень оперативно реагировали на все обращения.

В ходе ремонтной кампании только по заказу департамента городского хозяйства и экологии Самары обновлены 39 автомобильных дорог комплексно, а также «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров. После капитального ремонта открыты для движения в полном объеме мост «Южный» и путепровод «Аврора». Кроме этого, по заказу департамента градостроительства г. о. Самара в рамках федерального проекта ведется реконструкция Заводского шоссе.

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