В Самаре сезон дорожных работ завершится 31 октября

Около половины дорожных объектов, взятых в ремонт в текущем сезоне, приводят в порядок комплексно, с последующей пятилетней гарантией. В настоящее время готовность на всех объектах составляет 99%. Срок завершения работ — 31 октября текущего года.

Так, улица Молодогвардейская обновляется почти на всем протяжении — на участках от улицы Невская до улицы Вилоновская и от улицы Красноармейская до улицы Венцека. Подрядчики взяли в работу более 3 км. В пятницу, 27 октября, на улице Молодогвардейской выполнялись остаточные виды работ согласно муниципального контракта.

«Рабочие устанавливают урны, скамейки, заканчивают ремонт сетей уличного освещения, устройство плиточного покрытия. Кроме того, ведется подбор строительного мусора», — пояснил заместитель директора МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Ранее в ходе комплексного ремонта вдоль проезжей части был заменен бортовой камень, приведена в порядок ливневая канализация, по основному ходу были уложены выравнивающий и верхний слои щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, отремонтированы примыкания к проезжей части, съезды к внутридворовым территориям. На участке в границах улиц Невской и Вилоновской были устроены дополнительные парковочные пространства — стало на четыре «кармана» больше. В трех местах сделали въездные «карманы» для общественного транспорта, чтобы, подъезжая к остановочным павильонам, он не мешал основному трафику.

Позаботились и о пешеходах. Асфальтовое тротуарное покрытие обновлено от улицы Невской до улицы Первомайской, а на всем остальном протяжении уложена плитка, в том числе с тактильными элементами для лучшего ориентирования горожан с ограничениями здоровья по зрению. Также были смонтированы новые светильники, благоустроены газоны, установлены дорожные знаки, светофорные объекты, нанесена разметка.

В рамках комплексного ремонта улицы Молодогвардейская благоустроен и сквер «30 лет Победы». На его территории за счет средств субсидии областного бюджета на условиях софинансирования бюджетом Самары отремонтирован фонтан, который стал светодинамическим. А в зоне отдыха сквера «Шанхай’появилась новое плиточное покрытие (сейчас ведется устройство тактильной плитки), высажены более полусотни деревьев и кустарников, смонтирована система автополива, установлены опоры освещения, сконструированы места под будущие цветники, установлены урны и скамейки.

За ходом работ постоянно наблюдали неравнодушные общественники, которые остались довольны ремонтом и отметили, что подрядчик, кураторы из профильного департамента, и городские власти очень оперативно реагировали на все обращения.