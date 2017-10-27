Жену Ченнинга Татума затравили за излишнюю сексуальность
Жена Ченнинга Татума актриса Дженна
Жена Ченнинга Татума актриса Дженна
Жена Ченнинга Татума актриса Дженна
«Только Джей Ло может заставить девушку сбросить все, оставить свой любимый комбинезон и сделать спонтанное случайное изображение в зеркале шкафа. Я люблю эти женские сапоги, спасибо вам! Jlo x Giuseppe», — оставила Дженна подпись под фотографией.
Фотография обрела популярность на просторах интернета. Только в Instagram снимок собрал 190 тысяч лайков и сотни комментариев. Подписчики оставляли комплименты 36-летней актрисе, которая поддерживает хорошую форму. Однако нашлись и те, кто счел образ Дженны слишком непристойным для взрослой женщины, у которой подрастает дочь.
Пользователи присмотрелись и к другим снимкам Дженны и нашли в них еще больше неуместной демонстрации сексуальности. «Поменьше секса, Дженна, тебе есть что показать, кроме своей задницы…» — пишут ее подписчики.
Однако у актрисы нашлось больше заступников, чем недоброжелателей. Под снимками в Instagram они называют ее «горячей штучкой», призывают женщину не обращать внимания на хейтеров и дальше радовать откровенными снимками. Некоторые матери написали в комментариях к фотографии в ботфортах, что мечтали бы выглядеть так, как Дженна.