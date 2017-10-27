Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Борисов доставил крупную неприятность Первому каналу
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Собчак: "Я категорически против любой революции"
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Летчики Болгарии бастуют против полетов на МиГ РФ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
17:40 (мск), источник: РИА Крым

Штормовая погода может остановить работу Керченской переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. С вечера 29 октября и до утра 31 октября на полуострове прогнозируется сильный ветер, возможны перебои в работе Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

«Прогнозируется ухудшение погодных условий — усиление ветра до 20 м/с и более. Работа паромной переправы будет осуществляться по фактической погоде, в связи с этим время ожидания погрузки на паром может быть увеличено. Велика вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на 6−12 часов», — сообщили в дирекции.

Оператор паромной переправы просит при планировании поездок следить за актуальной информацией о погоде, а также рекомендует воздержаться от прибытия на переправу в случае прекращения ее работы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление
Россия расширила список продэмбарго
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь