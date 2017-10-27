Штормовая погода может остановить работу Керченской переправы

«Прогнозируется ухудшение погодных условий — усиление ветра до 20 м/с и более. Работа паромной переправы будет осуществляться по фактической погоде, в связи с этим время ожидания погрузки на паром может быть увеличено. Велика вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, на 6−12 часов», — сообщили в дирекции.