В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

Источник: samadm.ru

Памятник установлен на улице Фрунзе, рядом с домом, где родился известный режиссёр. Кинематографист изображён сидящим на скамейке и наблюдающим за пришедшими как сторонний зритель. Автором монумента является грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе (Прасто).

«Его любовь к Самаре для меня в какой-то степени оставалась загадкой… Он здесь родился. Но он не помнил, как он тут родился, как он провёл первый год своей жизни. Потом он возвращался сюда в войну… Я не знаю, чтобы после этого он ездил сюда или как-то был. Но жизнь сложилась таким образом, что последние 20 лет это был роман любовный, нежный, взволнованный, постоянный, его с его родным городом Самарой», — сказала на открытии памятника вдова режиссёра Эмма Абайдуллина.

По словам Абайдуллиной, в Самаре в последние годы проходили все премьеры фильмов режиссёра, творческие вечера и встречи. Вдова режиссёра отметила, что Эльдар Рязанов всегда с радостью приезжал в родной город.

Дочь режиссёра Ольга Рязанова рассказала на открытии, что памятник ей понравился и напомнил ей покойного отца.

«По облику он (памятник) очень похож на моего папу. Он не пафосный. Он сидит c такой расслабленной, с такой полуулыбкой, с такой иронической и доброй, которая была ему свойственна и в жизни», — сказала Ольга Рязанова.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в Самаре будет создан музей режиссера. Помимо музея в городе уже есть сквер Эльдара Рязанова, который в будущем будет представлять собой импровизированный кинозал.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В 2012 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Самары». Также в городе к 85-летию режиссера был установлен памятник герою его фильма «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину.