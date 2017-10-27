В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову
Памятник режиссеру Эльдару Рязанову открыли на его родине в Самаре, передаёт корреспондент РИА Новости.
Памятник режиссеру Эльдару Рязанову открыли на его родине в Самаре, передаёт корреспондент РИА Новости.
Памятник установлен на улице Фрунзе, рядом с домом, где родился известный режиссёр. Кинематографист изображён сидящим на скамейке и наблюдающим за пришедшими как сторонний зритель. Автором монумента является
«Его любовь к Самаре для меня в
По словам Абайдуллиной, в Самаре в последние годы проходили все премьеры фильмов режиссёра, творческие вечера и встречи. Вдова режиссёра отметила, что Эльдар Рязанов всегда с радостью приезжал в родной город.
Дочь режиссёра Ольга Рязанова рассказала на открытии, что памятник ей понравился и напомнил ей покойного отца.
«По облику он (памятник) очень похож на моего папу. Он не пафосный. Он сидит c такой расслабленной, с такой полуулыбкой, с такой иронической и доброй, которая была ему свойственна и в жизни», — сказала Ольга Рязанова.
Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в Самаре будет создан музей режиссера. Помимо музея в городе уже есть сквер Эльдара Рязанова, который в будущем будет представлять собой импровизированный кинозал.
Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В 2012 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Самары». Также в городе к 85-летию режиссера был установлен памятник герою его фильма «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину.
Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс».