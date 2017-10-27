Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красносельский: После признания Приднестровье воссоединится с РФ
В любви к мучному обвинили гены
Эксперты усомнились в наличии советского следа в убийстве Кеннеди
Из СИЗО исчез бывший директор «Гоголь-центра»
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Сбербанк не будет работать в Крыму, не считая его частью РФ - СМИ
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
18:05 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову

Памятник режиссеру Эльдару Рязанову открыли на его родине в Самаре, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: samadm.ru

Памятник установлен на улице Фрунзе, рядом с домом, где родился известный режиссёр. Кинематографист изображён сидящим на скамейке и наблюдающим за пришедшими как сторонний зритель. Автором монумента является грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе (Прасто).

«Его любовь к Самаре для меня в какой-то степени оставалась загадкой… Он здесь родился. Но он не помнил, как он тут родился, как он провёл первый год своей жизни. Потом он возвращался сюда в войну… Я не знаю, чтобы после этого он ездил сюда или как-то был. Но жизнь сложилась таким образом, что последние 20 лет это был роман любовный, нежный, взволнованный, постоянный, его с его родным городом Самарой», — сказала на открытии памятника вдова режиссёра Эмма Абайдуллина.

По словам Абайдуллиной, в Самаре в последние годы проходили все премьеры фильмов режиссёра, творческие вечера и встречи. Вдова режиссёра отметила, что Эльдар Рязанов всегда с радостью приезжал в родной город.

Дочь режиссёра Ольга Рязанова рассказала на открытии, что памятник ей понравился и напомнил ей покойного отца.

«По облику он (памятник) очень похож на моего папу. Он не пафосный. Он сидит c такой расслабленной, с такой полуулыбкой, с такой иронической и доброй, которая была ему свойственна и в жизни», — сказала Ольга Рязанова.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года в Самаре будет создан музей режиссера. Помимо музея в городе уже есть сквер Эльдара Рязанова, который в будущем будет представлять собой импровизированный кинозал.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В 2012 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Самары». Также в городе к 85-летию режиссера был установлен памятник герою его фильма «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину.

Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову
Источник в администрации Самары рассказал о претензиях прокуратуры к мэру
Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление
Россия расширила список продэмбарго
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь