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17:44 (мск), источник: Известия

Маликов объявил себя «Императором Твиттера» и снял новый клип

Певец и музыкант Дмитрий Маликов назвал себя «Императором Твиттера» и снял новый клип, в котором зачитал рэп.

Источник: РИА "Новости"

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале артиста.

Маликов в клипе читает рэп в окружении своих поклонниц и признается в любви к соцсети Twitter, при помощи которого он завоевывает аудиторию всех возрастов, включая молодежь. Гвоздем ролика стал танец, который певец исполнил вместе с имеющимися и новыми фанатами, сообщает «Ридус».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тяжеловато найти источник хайпа, если это не Хованский и не наш клип, не интервью у Вдудь и Big Russian Boss, не YouTube с его Версусом, а самый что ни на есть твиттер!» — читает Маликов на видео.

Также артист говорит о том, что он «тот, кто сделал семьи крепкими» и называет себя императором Twitter.

Популярность Дмитрий Маликов обрел еще в конце 80-х — начале 90-х годов, а вот звездой Twiter стал два года назад. В 2016 году он судил рэп-баттл.

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