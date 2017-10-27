Маликов объявил себя «Императором Твиттера» и снял новый клип
Певец и музыкант Дмитрий Маликов назвал себя «Императором Твиттера» и снял новый клип, в котором зачитал рэп.
Певец и музыкант Дмитрий Маликов назвал себя «Императором Твиттера» и снял новый клип, в котором зачитал рэп.
Видеозапись опубликована на официальном
Маликов в клипе читает рэп в окружении своих поклонниц и признается в любви к соцсети Twitter, при помощи которого он завоевывает аудиторию всех возрастов, включая молодежь. Гвоздем ролика стал танец, который певец исполнил вместе с имеющимися и новыми фанатами, сообщает «Ридус».
«Тяжеловато найти источник хайпа, если это не Хованский и не наш клип, не интервью у Вдудь и Big Russian Boss, не YouTube с его Версусом, а самый что ни на есть твиттер!» — читает Маликов на видео.
Также артист говорит о том, что он «тот, кто сделал семьи крепкими» и называет себя императором Twitter.
Популярность Дмитрий Маликов обрел еще в конце 80-х — начале 90-х годов, а вот звездой Twiter стал два года назад. В 2016 году он судил