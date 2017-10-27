Маликов объявил себя «Императором Твиттера» и снял новый клип

Источник: РИА "Новости"

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале артиста.

Маликов в клипе читает рэп в окружении своих поклонниц и признается в любви к соцсети Twitter, при помощи которого он завоевывает аудиторию всех возрастов, включая молодежь. Гвоздем ролика стал танец, который певец исполнил вместе с имеющимися и новыми фанатами, сообщает «Ридус».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9FEEKVJNnmQ?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тяжеловато найти источник хайпа, если это не Хованский и не наш клип, не интервью у Вдудь и Big Russian Boss, не YouTube с его Версусом, а самый что ни на есть твиттер!» — читает Маликов на видео.

Также артист говорит о том, что он «тот, кто сделал семьи крепкими» и называет себя императором Twitter.