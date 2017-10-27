В Самарской области в 28 и 29 октября ожидается потепление и осадки
По информации Приволжского УГМС в выходные в Самарской области местами потеплеет до +8°C.
По информации Приволжского УГМС в выходные в Самарской области местами потеплеет до +8°C.
Синоптики объясняют это приходом на Среднюю Волгу тёплого влажного воздуха с районов Атлантики, который не только принесёт тепло, но и снег, переходящий в дождь, а также усиление ветра.
Поэтому в субботу, 28 октября, ночью в большинстве районов ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит от -1°C до -6°C. На дорогах местами гололедица. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Температура поднимется от -1°C до +4°C. Ветер
В воскресенье, 29 октября, ночью мокрый снег и дождь, температура воздуха от -2°C до +3°C. Днем облачно, дождь. Воздух прогреется от +3 до +8°C. Ветер