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18:08 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области в 28 и 29 октября ожидается потепление и осадки

По информации Приволжского УГМС в выходные в Самарской области местами потеплеет до +8°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 67% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Синоптики объясняют это приходом на Среднюю Волгу тёплого влажного воздуха с районов Атлантики, который не только принесёт тепло, но и снег, переходящий в дождь, а также усиление ветра.

Поэтому в субботу, 28 октября, ночью в большинстве районов ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит от -1°C до -6°C. На дорогах местами гололедица. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Температура поднимется от -1°C до +4°C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Утром на дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 29 октября, ночью мокрый снег и дождь, температура воздуха от -2°C до +3°C. Днем облачно, дождь. Воздух прогреется от +3 до +8°C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−18 м/с.

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