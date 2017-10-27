В Самарской области в 28 и 29 октября ожидается потепление и осадки

Источник: Reuters

Синоптики объясняют это приходом на Среднюю Волгу тёплого влажного воздуха с районов Атлантики, который не только принесёт тепло, но и снег, переходящий в дождь, а также усиление ветра.

Поэтому в субботу, 28 октября, ночью в большинстве районов ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит от -1°C до -6°C. На дорогах местами гололедица. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Температура поднимется от -1°C до +4°C. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Утром на дорогах местами гололедица.