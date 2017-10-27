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19:26 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус продал своих роботов Бахрейну на фестивале молодежи в Сочи

Гости МПЦ Sputnik Беларусь рассказали о закулисье Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил с 14 по 22 октября в Сочи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, где поделились своими впечатлениями о прошедшем событии.

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Политолог Александр Шпаковский рассказал, что ему особенно было интересно послушать на мероприятии речь президента России Владимира Путина. Она хоть показалась программной, то есть без громких заявлений, но вместе с тем было заметно, что Путин начал свою избирательную кампанию по выдвижению на следующий срок.

«Если брать мою позицию, то с точки зрения внешнеполитической составляющей речь Путина выглядела практически безукоризненно. То есть был дан очень четкий посыл нашим западным коллегам в том плане, что если будет продолжаться практика конфронтации и давления, Россия готова и дальше отстаивать свои национальные интересы и готова к зеркальным ответам. Это надо учитывать и нам, поскольку мы будем между этими двумя мощными блоками и являемся союзником России», — заметил Шпаковский.

На фестиваль прибыли многочисленные делегации. Например, только из одной Великобритании приехали 230 молодых людей.

Мероприятия фестиваля затронули очень многие темы, чего не было раньше. Молодые люди говорили о борьбе с терроризмом, миграции, экологии, добавил председатель совета ветеранов комсомола, пионерского и молодежного движения при Центральном комитете Белорусского республиканского союза молодежи Алексей Кривденко.

«Я сам принимал участие в площадке к 100-летию Октябрьской революции. Тема эта несколько уходит, но это событие мирового уровня: весь мир стал другим после Октябрьской революции, в том числе и западные страны. И я посмотрел, с каким интересом молодежь это воспринимает. Это говорит о том, что у молодых людей нет такого нигилизма к истории», — сказал собеседник.

Беларусь продаст роботы Бахрейну.

Представители Национального олимпийского комитета представили в Сочи II Европейские игры, которые пройдут в Минске в 2019 году. Далеко не все гости, как оказалось, знакомы с этим событием, призналась начальник отдела информации НОК Виктория Меннанова.

«Молодые люди, которые проживают не на территории европейского контента, не были знакомы с подобным спортивным мероприятием. Мы рассказывали о том, что это за мероприятие, и пригласили — прилетайте в Беларусь, учитывая возможность посещения нашей страны без визы. Я уверена, что эти ребята вполне смогут стать полноправными участниками», — отметила она.

Начальник отдела информации НОК Виктория Меннанова.

Белорусская молодежь представляла на фестивале свои проекты. Например, Анастасия Лапко, финалистка проекта «100 идей для Беларуси», привезла в Сочи научную разработку, которая нужна для удаления лишних антител из крови человека. Это средство для экстракорпоральной медицины, пояснила она.

С проектом девушка выступила на научно-практической конференции «XXI век: молодость интеллекта», где заняла первое место в номинации «Здоровье нации».

«Это было очень приятно и даже неожиданно, потому что, если честно, мы думали, что едем больше как почетные гости», — отметила Анастасия.

Анастасия Лапко заняла первое место в номинации «Здоровье нации».

Белорус Максим Массальский нашел в Сочи покупателя для своих роботов. Закупить их, как выяснилось, хочет министерство по делам молодежи Бахрейна.

Белорус Максим Массальский нашел в Сочи покупателя для своих роботов.

На фестиваль, рассказал молодой человек, он привез два проекта. Это образовательный робот, который сможет учить старшеклассников и студентов программированию беспилотных электромобилей, и первая белорусская техническая игрушка для детей от 8 до 14 лет. Последнюю можно использовать на занятиях по информатике и программированию.

«После моего доклада на следующий день ко мне подошла женщина. Как оказалось, она работает в Министерстве по делам молодежи и спорту Королевства Бахрейн и является директором по молодежным активностям. У них сейчас очень поставлено на поток инновационное образование молодежи. Ее заинтересовали эти роботы, и она даже выразила желание их купить. Сейчас с ней провожу переговоры», — отметил Максим.

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