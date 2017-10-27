Усиление ветра и осадки ожидают синоптики 28 октября на большей части Казахстана
В субботу Казахстан
В субботу Казахстан
Север Казахстана вновь во власти непогоды. Синоптики обещают усиление ветра, туман, метель, гололед. В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение:
Прогноз погоды на 28 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане снег переходящий в дождь. Ночью ожидается от -1 до +1 градуса по Цельсию. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.
В Алматы без осадков. Ночью от +3 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до 18 градусов тепла.
В Акмолинской области местами ожидается гололёд, метель, ветер 15−20 м/с. Синоптики также обещают снег с дождем. Ночью ожидается от -3 до +2 градусов. Днём температура до +5 градусов по Цельсию.
— В Актюбинской области ночью ожидается снег, который днем перейдет в дождь. Местами туман. Днём до от -2 до +3 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -7 градусов.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17−22 м/с. Без осадков. Ночью 1 градус тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.
В Атырауской области местами ожидается туман. Ночью без осадков. Днем — дождь. Ночная температура воздуха от -2 до +3 градусов. Температурный фон днём составит от +6 до +11 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с, дождь. Температура воздуха составит +5−10 градусов по Цельсию ночью и 17−22 тепла днём.
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В Карагандинской области местами ожидается туман, гололёд, ветер 15−20 м/с, снег с дождем. Ночью температура воздуха от -1 до +4, днём от 0 до +5 градусов.
В Костанайской области местами ожидается туман, гололёд, ветер 15−20 м/с Из осадков — снег с дождем. Ночью на территории региона ожидается от -3 до -8 градусов по Цельсию, днём от 0 до +5.
В Кызылординской области местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Ночью снег с дождем. Днем — без осадков. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7, днём от +11 до +16 градусов.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от +1 до +6. Температурный фон днём составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области усилится ветер 17−22 м/с. Дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем — от +4 до +9.
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