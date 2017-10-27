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19:46 (мск), источник: Informburo.kz

Усиление ветра и осадки ожидают синоптики 28 октября на большей части Казахстана

В субботу Казахстан по-прежнему ждут метели, гололедица и усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Informburo.kz

Север Казахстана вновь во власти непогоды. Синоптики обещают усиление ветра, туман, метель, гололед. В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение: Северо-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской. Юг республики окутают туманы, пройдут дожди.

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Прогноз погоды на 28 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане снег переходящий в дождь. Ночью ожидается от -1 до +1 градуса по Цельсию. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В Алматы без осадков. Ночью от +3 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до 18 градусов тепла.

В Акмолинской области местами ожидается гололёд, метель, ветер 15−20 м/с. Синоптики также обещают снег с дождем. Ночью ожидается от -3 до +2 градусов. Днём температура до +5 градусов по Цельсию.

— В Актюбинской области ночью ожидается снег, который днем перейдет в дождь. Местами туман. Днём до от -2 до +3 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -7 градусов.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17−22 м/с. Без осадков. Ночью 1 градус тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.

В Атырауской области местами ожидается туман. Ночью без осадков. Днем — дождь. Ночная температура воздуха от -2 до +3 градусов. Температурный фон днём составит от +6 до +11 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Ночью без осадков, днём — снег переходящий в дождь. Температура воздуха составит от -2 до -7 градусов ночью и до +2−7 градусов днём.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с, дождь. Температура воздуха составит +5−10 градусов по Цельсию ночью и 17−22 тепла днём.

В Западно-Казахстанской области гололёд, без осадков. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днём от +3 до +8 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области местами ожидается туман, гололёд, ветер 15−20 м/с, снег с дождем. Ночью температура воздуха от -1 до +4, днём от 0 до +5 градусов.

В Костанайской области местами ожидается туман, гололёд, ветер 15−20 м/с Из осадков — снег с дождем. Ночью на территории региона ожидается от -3 до -8 градусов по Цельсию, днём от 0 до +5.

В Кызылординской области местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Ночью снег с дождем. Днем — без осадков. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7, днём от +11 до +16 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от +1 до +6. Температурный фон днём составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области усилится ветер 17−22 м/с. Дождь. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем — от +4 до +9.

В Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный, западный ветер 15−20, местами порывы 23 м/с. Местами метель, гололёд. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов мороза, днём от -2 до +3 градусов.

В Южно-Казахстанской области усилится ветер 17−22 м/с. Ночью дождь, днем — без осадков. Температура в темное время суток составит +7−12 градусов, днём столбики термометра поднимутся до +20−25 градусов по Цельсию.

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