Аким Павлодара выталкивал застрявшее авто
Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов и его коллеги толкали застрявшую в яме «Газель», передает Tengrinews.kz.
Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов и его коллеги толкали застрявшую в яме «Газель», передает Tengrinews.kz.
Во время рейда по участкам, где плохо был восстановлен асфальи после аварий на коммунальных сетях, аким увидел попавший в яму грузовичок с молоком. Застрявшая машина перекрыла въезд по двор.
«Мы сюда ехали на эту яму, и тут грузовик провалился, прямо как по заказу», — заметил градоначальник.
Чиновники, не дожидаясь эвакуатора, пытались вытащить «Газель». Но у них это не получилось.
«Здесь в середине октября горводоканал менял трубопровод. Должен был все устранить и восстановить асфальт. Но ничего не сделано. Наспех засыпали, в итоге грунт дал просадку», — пояснил глава городского отдела ЖКХ Зкрия Султангазинов. Аким тоже подверг жесткой критике работу коммунальщиков.