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19:45 (мск), источник: 365info.kz

Аким Павлодара выталкивал застрявшее авто

Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов и его коллеги толкали застрявшую в яме «Газель», передает Tengrinews.kz.

Источник: 365info.kz

Во время рейда по участкам, где плохо был восстановлен асфальи после аварий на коммунальных сетях, аким увидел попавший в яму грузовичок с молоком. Застрявшая машина перекрыла въезд по двор.

«Мы сюда ехали на эту яму, и тут грузовик провалился, прямо как по заказу», — заметил градоначальник.

Чиновники, не дожидаясь эвакуатора, пытались вытащить «Газель». Но у них это не получилось.

«Здесь в середине октября горводоканал менял трубопровод. Должен был все устранить и восстановить асфальт. Но ничего не сделано. Наспех засыпали, в итоге грунт дал просадку», — пояснил глава городского отдела ЖКХ Зкрия Султангазинов. Аким тоже подверг жесткой критике работу коммунальщиков.

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