Аким Павлодара выталкивал застрявшее авто

Источник: 365info.kz

Во время рейда по участкам, где плохо был восстановлен асфальи после аварий на коммунальных сетях, аким увидел попавший в яму грузовичок с молоком. Застрявшая машина перекрыла въезд по двор.

«Мы сюда ехали на эту яму, и тут грузовик провалился, прямо как по заказу», — заметил градоначальник.

Чиновники, не дожидаясь эвакуатора, пытались вытащить «Газель». Но у них это не получилось.