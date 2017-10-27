В стране выбрали семью года

Участникам пришлось нелегко. Чтобы получить почетное звание, они должны были не только поделиться тонкостями семейной гармонии, но и продемонстрировать свой творческий потенциал.

На конкурсе участники представили визитную карточку семьи, а также социально значимый проект — презентацию активной жизненной позиции членов семьи, увлечений, успехов и достижений. Все без исключения с фантазией подошли к выполнению заданий. Каждый выход становился отдельным театрализованным представлением, причем настроен на таком уровне, что позавидовал бы любой профессиональный режиссер-постановщик. Постарались и организаторы — шоу было ярким и эффектным.