В стране выбрали семью года
В Минске определили победителей республиканского конкурса Семья года-2017. Победителем стала семья Петрушко из Калинковичей. Они воспитывают 6 детей.
В Минске определили победителей республиканского конкурса Семья года-2017. Победителем стала семья Петрушко из Калинковичей. Они воспитывают 6 детей.
Участникам пришлось нелегко. Чтобы получить почетное звание, они должны были не только поделиться тонкостями семейной гармонии, но и продемонстрировать свой творческий потенциал.
На конкурсе участники представили визитную карточку семьи, а также социально значимый проект — презентацию активной жизненной позиции членов семьи, увлечений, успехов и достижений. Все без исключения с фантазией подошли к выполнению заданий. Каждый выход становился отдельным театрализованным представлением, причем настроен на таком уровне, что позавидовал бы любой профессиональный
Представлявшая Минск семья Войтех заняла второе место. На третьей ступени пьедестала — семья Хвесюк из Микашевичей Брестской области.
Организатором конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты при участии Министерства информации, Министерства культуры, Министерства образования, областных и Минского городского исполнительных комитетов, республиканских и международных общественных объединений.