Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
14События недели в фотографиях
19:22 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В стране выбрали семью года

В Минске определили победителей республиканского конкурса Семья года-2017. Победителем стала семья Петрушко из Калинковичей. Они воспитывают 6 детей.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Участникам пришлось нелегко. Чтобы получить почетное звание, они должны были не только поделиться тонкостями семейной гармонии, но и продемонстрировать свой творческий потенциал.

Читайте также
В Гродно появилось «Лиственное граффити» в поддержку безнадзорных животных

На конкурсе участники представили визитную карточку семьи, а также социально значимый проект — презентацию активной жизненной позиции членов семьи, увлечений, успехов и достижений. Все без исключения с фантазией подошли к выполнению заданий. Каждый выход становился отдельным театрализованным представлением, причем настроен на таком уровне, что позавидовал бы любой профессиональный режиссер-постановщик. Постарались и организаторы — шоу было ярким и эффектным.

Представлявшая Минск семья Войтех заняла второе место. На третьей ступени пьедестала — семья Хвесюк из Микашевичей Брестской области.

Организатором конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты при участии Министерства информации, Министерства культуры, Министерства образования, областных и Минского городского исполнительных комитетов, республиканских и международных общественных объединений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление
Россия расширила список продэмбарго
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Цена нефти превысила $60 впервые за два года
Набиуллина отчиталась Путину о «стабильности» банковской системы
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова Адвокат Кристоф Вишеманн поделился эксклюзивной информацией о результатах исследования проб, взятых у российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на ОИ в Сочи
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь