Узбекистан запустит свой вариант Telegram и Skype

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. «Узбектелеком» в ближайшее время планирует запустить мессенджер Uzphone, который, по заявлениям разработчиков, станет местным аналогом Telegram, Skype, Viber и WhatsApp, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Сейчас мессенджер находится на стадии альфа-тестирования, уже можно отправлять текстовые сообщения и звонить через него.

«Пока оно не доступно для широкой аудитории. В течение двух месяцев мы выйдем на стадию бета-тестирования. В следующем году планируем его официально представить для публики», — отметил директор филиала компании «Узбектелеком» Марат Фаттахов.

Необходимость появления собственного варианта всемирно известных приложений, по словам Фаттахова, обусловлена рядом факторов, среди которых желание узбекской стороны перетянуть часть доходов, которые зарабатывают в Узбекистане зарубежные компании, а также предоставить пользователям функционал, который не будет потреблять так много траффика, как зарубежные аналоги.

В дальнейшем, примерно через год приложение планируется интегрировать к работе со смарт-телевизорами и камерами наблюдения. При этом технические возможности компании позволят обслуживать до 1 миллиона пользователей, которые скачают данный мессенджер.