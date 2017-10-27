Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
21:05 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан запустит свой вариант Telegram и Skype

Сейчас мессенджер находится на стадии тестирования, технические возможности компании позволят обслуживать до 1 миллиона пользователей.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. «Узбектелеком» в ближайшее время планирует запустить мессенджер Uzphone, который, по заявлениям разработчиков, станет местным аналогом Telegram, Skype, Viber и WhatsApp, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Читайте также
«Узбектелеком» консолидирует всю сферу IT в единую структуру

Сейчас мессенджер находится на стадии альфа-тестирования, уже можно отправлять текстовые сообщения и звонить через него.

«Пока оно не доступно для широкой аудитории. В течение двух месяцев мы выйдем на стадию бета-тестирования. В следующем году планируем его официально представить для публики», — отметил директор филиала компании «Узбектелеком» Марат Фаттахов.

Необходимость появления собственного варианта всемирно известных приложений, по словам Фаттахова, обусловлена рядом факторов, среди которых желание узбекской стороны перетянуть часть доходов, которые зарабатывают в Узбекистане зарубежные компании, а также предоставить пользователям функционал, который не будет потреблять так много траффика, как зарубежные аналоги.

В дальнейшем, примерно через год приложение планируется интегрировать к работе со смарт-телевизорами и камерами наблюдения. При этом технические возможности компании позволят обслуживать до 1 миллиона пользователей, которые скачают данный мессенджер.

Напомним, что ранее в республике запускали собственные варианты социальных сетей, позиционировавшиеся как аналог «Одноклассников» и Facebook, однако они не обрели должной популярности у узбекистанцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд огласит приговор по делу Ибрагимова 30 октября
Эксперты: в Узбекистане 'блудных сыновей' из ИГ ждут не с хлебом-солью
Сенат Испании ввел в Каталонии прямое управление
В США обнародовали список «запрещенных для бизнеса» компаний РФ
СМИ узнали о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Поклонская ответила Собчак по новому референдуму в Крыму
Цена нефти превысила $60 впервые за два года
Глава ЦБ рассказала Путину о «стабильности» банковской системы
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова Адвокат Кристоф Вишеманн поделился эксклюзивной информацией о результатах исследования проб, взятых у российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на ОИ в Сочи
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь