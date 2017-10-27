Узбекистан запустит свой вариант Telegram и Skype
Сейчас мессенджер находится на стадии тестирования, технические возможности компании позволят обслуживать до 1 миллиона пользователей.
Сейчас мессенджер находится на стадии тестирования, технические возможности компании позволят обслуживать до 1 миллиона пользователей.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. «Узбектелеком» в ближайшее время планирует запустить мессенджер Uzphone, который, по заявлениям разработчиков, станет местным аналогом Telegram, Skype, Viber и WhatsApp, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Сейчас мессенджер находится на стадии
«Пока оно не доступно для широкой аудитории. В течение двух месяцев мы выйдем на стадию
Необходимость появления собственного варианта всемирно известных приложений, по словам Фаттахова, обусловлена рядом факторов, среди которых желание узбекской стороны перетянуть часть доходов, которые зарабатывают в Узбекистане зарубежные компании, а также предоставить пользователям функционал, который не будет потреблять так много траффика, как зарубежные аналоги.
В дальнейшем, примерно через год приложение планируется интегрировать к работе со
Напомним, что ранее в республике запускали собственные варианты социальных сетей, позиционировавшиеся как аналог «Одноклассников» и Facebook, однако они не обрели должной популярности у узбекистанцев.