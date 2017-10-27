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21:24 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, что делает женщину «максимально привлекательной»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Группа европейских ученых установила, что изгиб спины, при котором поясничный отдел позвоночника выдается вперед, значительно повышает привлекательность женщины. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Psychological Science.

Источник: РИА Новости

В ходе эксперимента специалисты демонстрировали добровольцам трехмерные модели женской фигуры с разной осанкой и просили оценить степень их привлекательности по шкале от одного до десяти. За реакцией участников следили с помощью окулографов, которые определяли, к какой части тела прикован взгляд испытуемого.

Выяснилось, что при равных физиологических параметрах именно выгнутость поясничного отдела делала женщину «максимально привлекательной»: с повышением коэффициента искривления индекс привлекательности возрастал с 4,64 до 6,41. Кроме того, чем сильнее был изгиб, тем дольше взгляд участников эксперимента фокусировался на бедрах.

Как полагают ученые, эти данные свидетельствуют о том, что человек, подобно другим млекопитающим, воспринимает выгнутую осанку как сигнал к спариванию.

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