Ученые рассказали, что делает женщину «максимально привлекательной»

Источник: РИА Новости

В ходе эксперимента специалисты демонстрировали добровольцам трехмерные модели женской фигуры с разной осанкой и просили оценить степень их привлекательности по шкале от одного до десяти. За реакцией участников следили с помощью окулографов, которые определяли, к какой части тела прикован взгляд испытуемого.

Выяснилось, что при равных физиологических параметрах именно выгнутость поясничного отдела делала женщину «максимально привлекательной»: с повышением коэффициента искривления индекс привлекательности возрастал с 4,64 до 6,41. Кроме того, чем сильнее был изгиб, тем дольше взгляд участников эксперимента фокусировался на бедрах.