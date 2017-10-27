Минобрнауки отказалось лишать Мединского степени

В научной ценности диссертации Мединского впервые публично усомнился участник сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени также подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.