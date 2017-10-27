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27 октября, источник: РИА Новости

Минобрнауки отказалось лишать Мединского степени

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук министра культуры Владимира Мединского, сообщается на сайте Минобрнауки в пятницу.

Источник: РИА Новости

В научной ценности диссертации Мединского впервые публично усомнился участник сообщества «Диссернет» филолог Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени также подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

«Приказываю отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — “Отечественная история” на тему “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII вв.”», — говорится в тексте приказа.

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