Исследование: чем выше уровень образования, тем меньше зависишь от смартфона

Источник: Комсомольская правда

Если раньше в метро большинство горожан читали книжки, то теперь все едут, уткнувшись в мобильники. Да что там, люди даже ходят, постоянно глядя в экраны. Со смартфоном многие проводят больше времени, чем с близкими, кусок пластмассы, стекла и металла заменил некоторым друзей…

Доцент департамента статистики и анализа данных НИУ ВШЭ Наталья Звездина и ее коллега из Российского экономического университета им. Плеханова Александр Сорокин (оба кандидаты экономических наук) опубликовали работу «Исследование потребительских предпочтений на московском рынке смартфонов», изучив потребительское поведение 1600 владельцев гаджетов. Результаты оказались очень интересными. Они развеивают сразу несколько мифов.

МИФ № 1: О «ЗАЖРАВШИХСЯ МОСКВИЧАХ».

Вы знаете, кто с ночи занимает очередь за новым «Айфоном» в первый день продаж? В массовом сознании сразу всплывает образ «зажравшегося москвича». Однако, исследование реабилитировало коренных обитателей столицы.

Большинство участников опроса (54%) меняют свои смартфоны на новые с периодичностью 1 раз в 2−3 года. Но 3 процента «перевооружались» несколько раз в год, как только на рынке появляется более современная новинка. И это, как правило, не коренные москвичи, а провинциалы, которые обосновались в столице совсем недавно. Именно они обновляют модельный ряд чаще других. Чем это объяснить? В столицу приезжают технически более продвинутые пользователи?

— Нет, скорее, дело в том, что смартфон стал вещью, с помощью которой можно продемонстрировать свой статус, — поясняет один из авторов исследования Наталья Звездина.

— И новые москвичи таким образом подчеркивают свое восхождение по социальной лестнице?

— Наверное, да. Когда люди из регионов перебираются в Москву и получают хорошо оплачиваемую работу, у них появляется гораздо больше возможностей. Они могут себе позволить купить новый гаджет и утвердится прежде всего в своих глазах: я состоялся, я добился! Соблазн похвастаться? Вероятно, такой элемент тоже есть. Но в большей степени это чувство внутреннего удовлетворения. Кроме того, сыграл роль возрастной фактор. Завоевывать Москву едут по большей части люди, не обремененные годами, а чем моложе человек, тем более он динамичен в вопросе обновления модельного ряда.

МИФ № 2: ГАДЖЕТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ДЕЛА.

Когда смартфоны только появились, развернулась жаркая дискуссия между противниками и сторонниками этого чуда техники. Оптимисты заявляли: новые устройства в любую минуту откроют людям доступ в волшебный мир интернета, где пользователи смогут обогащать свой интеллектуальный и культурный потенциал. Скептики настаивали, что люди будут использовать гаджеты, чтобы убивать время.

В ходе исследования выяснилось, зачем людям нужны смартфоны. 83% опрошенных используют их для того чтобы зависать в социальных сетях и общаться через мессенджеры. Для 67% главное в смартфоне — это игры и развлекательные приложения. Для работы и учебы гаджеты используют соответственно лишь 50 и 33% участников опроса (см. графику).

— Выходит, скептики оказались правы: большинство людей просто убивают время в соцсетях, играя, в общем, развлекаясь? — спрашиваю я Наталью Звездину.

— Судя по ответам, которые мы получили, — да! Но здесь все-таки палка о двух концах. Когда вы едете в метро и ваш сосед зависает в соцсети, со стороны кажется, что он бездельничает. Однако, он может искать какую-то важную информацию для себя или общаться по какой-то важной теме. И этот человек с полным основанием считает, что занят делом. Но в целом очевидно, что огромный технический потенциал смартфонов (а в этих аппаратах зашиты сразу несколько открытий, удостоенных Нобелевской премии — Ред.) используется в основном, чтобы «колоть орехи».

МИФ № 3: ЧУДО-ТЕХНИКА ПОМОЖЕТ ВЫРАСТИТЬ ВУНДЕРКИНДА.

Многие родители, желающие идти в ногу со временем, читали умные рекомендации о том, как с помощью современных гаджетов обучать и развивать любознательных детишек. Но выяснилось, что как раз эта функция смартфонов практически не используется родителями. Огромному числу пользователей (свыше 60%) никогда даже не приходила в голову идея попытаться разглядеть в смартфоне педагога и воспитателя. Это происходит, потому что на рынке мало качественно обучающих приложений? Или просто у людей еще не сформировалась потребность в этом?

— Я бы не сказала, что наблюдается недостаток в развивающих программах, — объясняет автор исследования. — Дело в другом. Я, как мама ребенка дошкольного возраста, в свое время изучала этот вопрос. Люди, которые целенаправленно занимаются образованием своих детей, практически не прибегают к таким обучалкам, потому что они не дают ожидаемого эффекта. Они максимально упрощены. В основе «образовательных» приложений для смартфонов и планшетов лежит принцип тестирования: правильную деталь пазла ребенок выбирает — приветственный сигнал (звук), неправильную — удручающий. В этом случае возникает большой соблазн «попробовать» все детали, а дальше включается в работу исключительно зрительная память — ребенок запоминает в итоге все верные ответы. На практике родители дают гаджеты детям в тех случаях, когда ребенка надо на какое-то время «обезвредить». Например, когда мама занята или во время поездки, чтобы соседи по купе могли перевести дух. Но с точки зрения образования использовать смартфоны, вероятно, не имеет особого смысла.

МИФ № 4: НЕТ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТИ — НЕТ ЧЕЛОВЕКА.

Зачем людям нужны смартфоны и как они их используют? Во многом это зависит от социального статуса и уровня образования. Исследователи обратили внимание, что общаться с помощью гаджетов в соцсетях предпочитают 87% людей со средним/средним специальным образованием и лишь 55% специалистов с ученой степенью.

— Здесь все объясняется достаточно просто, — считает доцент НИУ ВШЭ Наталья Звездина. — Если у человека хорошее образование, скорее всего, он занят на работе и загружен очень здорово. Вряд ли у него есть время общаться в социальных сетях, либо он это делает через компьютер. Этот факт подтверждается не только нашим исследованием: чем лучше у человека образование, тем меньше вероятность того, что он пользуется социальными сетями или вообще имеет страницу в соцсети.

— А как объяснить другую парадоксальную цифру: безработные и домохозяйки чаще используют гаджеты для отправки электронных писем, чем руководители (77% против 61%)?

— Однозначного ответа тут я дать не могу. С одной стороны, вероятно вмешались особенности выборки. А с другой, у нас масса людей, которые занимают высокие посты, позиции топ-менеджеров, но при этом пользуются обычными кнопочными телефонами. Возраст и техническая грамотность тут не при чем. Я интересовалась у руководителей, почему они такие «не модные». Объяснение простое: у меня избыток работы и телефон нужен только для того, чтобы звонить или отправлять сообщения. Все остальное у меня в компьютере, а он у босса более чем хорош. Но, очевидно, прослойка начальников неоднородна: там существует два лагеря. Есть владельцы заводов газет пароходов, которые, условно говоря, ездят на работу на велосипеде. А есть другой вариант: те, кто предпочитает дорогие эксклюзивные модели.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ.

Кто пользуется игровыми и развлекательными приложениями.

Предприниматели — 17%

Госслужащие — 23%

Рабочие — 45%

Студенты и учащиеся — 56%

Безработные и домохозяйки — 62%.

Какие функции наиболее востребованы?

Интернет-браузеры — 90%

Фото и видеокамеры — 73%

Почта — 71%

Навигатор — 58%

Аудиоплеер — 57%

Календарь 37%

Чтение книг 37%

Видеоплеер — 31%

Диктофон — 7%

Зачем нужен смартфон.

Общение через интернет, социальные сети — 83%

Развлечения и игры — 67%

Работа — 50%

Учеба — 33%

Творчество и хобби — 31%