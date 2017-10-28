Москва «призрачная»
Предвещающие беду часы, тень Берии, удавленный чулками мальчишка и другие страшные сказки столицы.
Предвещающие беду часы, тень Берии, удавленный чулками мальчишка и другие страшные сказки столицы.
Как любой большой город с богатой историей, Москва окружена множеством легенд и преданий.
Пророчество Якова Брюса
На фронтоне дома № 2 по Спартаковской улице, расположенной в районе метро «Красные Ворота», можно увидеть странную декоративную каменную плиту в форме ромба. Многим она напоминает гробовую доску. Поговаривают, что эта плита — всё, что осталось от часов, способных предсказывать судьбу. Сделал их Яков Брюс, инженер, ученый, сподвижник Петра I, который в народной памяти остался как главный столичный колдун. Но то ли владелец дома, то ли его наследники часы, усыпанные странными фигурами, высмеяли. Обиженный Брюс проклял свое творение, пообещав, что теперь они будут предсказывать только плохое. Проклятие сбылось — и перед трагическими событиями в жизни обитателей дома или целой страны доска наливается красным цветом. По легенде, последний раз это случалось накануне Первой мировой и Великой Отечественной.
Следы колдуна
Еще один «брюсовский» адрес — пересечение Сретенки и Садового кольца. Здесь почти три столетия стояла башня, по которой суеверные москвичи и прозвали Якова Брюса колдуном с Сухаревой башни. В 1930-е годы этот затейливый памятник архитектуры петровского периода снесли, несмотря на заступничество ведущих архитекторов столицы. Сейчас от нее осталась лишь пустующая площадка перед Садовым кольцом, недалеко от которой расположен выход из метро «Сухаревская».
Поговаривали, что в одном из верхних залов башни проходили заседания тайного Нептунова общества под предводительством Якова Брюса, а у самого ученого здесь была оборудована алхимическая лаборатория. А вот настойчивое желание Сталина снести башню приписывают имевшейся у вождя информации о схороненном в ней кладе — не зря, мол, башню тогда разбирали бережно, по кирпичику.
Во владениях Салтычихи
Со зловещим именем Салтычихи — помещицы, до смерти замучившей в XVIII веке, по официальным данным, почти 40 крестьян, по неофициальным — от 78 до 136 человек, — в Москве связано сразу несколько мест.
Дарья Салтыкова принадлежала к известному дворянскому роду. Она рано овдовела, став в 26 лет единоличной владелицей сразу нескольких имений и около 600 крестьянских душ.
Загородная усадьба, в которой Салтыкова чаще всего пытала крестьян, находилась в селе Троицком, на месте современного поселка Мосрентген. Салтычиха также владела землями в районе Теплого Стана. А вот в Москве Салтычихе принадлежал большой дом между Рождественкой, Большой Лубянкой, Софийкой и Кузнецким Мостом. При жизни помещицы вход на эту территорию охраняли цепные псы. Так что у случайных прохожих не возникало никакого желания забрести в ее владения и помешать жестоким увеселениям барыни. По стечению обстоятельств в XX веке здание, возведенное на этом месте, перешло в ведение НКВД — в 1930-е годы в его подвалах было замучено множество людей.
Последним московским адресом Салтыковой стал Ивановский монастырь в
Призраки Кузнецкого Моста
Сразу несколько городских легенд посвящены Кузнецкому Мосту, где в дореволюционное время находилось множество модных лавок, дорогих ресторанов, а главное — игорных заведений, в которых за ночь спускали целые состояния. В XIX веке зеваки говорили, что нередко после полуночи неудачливых игроков, у которых не осталось денег даже на извозчика, подхватывал на улице загадочный серый экипаж — те, кто в него садился, исчезали навсегда.
Другая легенда связана с именем Саввы Морозова. Известный меценат и один из богатейших людей России в 1905 году в Каннах неожиданно покончил жизнь самоубийством. В России известие о его смерти стало сенсацией —
Легенда о «проклятом доме»
Один из самых популярных у любителей мистики московских домов — особняк Новиковых на Большой Полянке, 45. Здание в неоготическом стиле выделяется на фоне классической застройки улицы — неудивительно, что всевозможные слухи и легенды окружали его с момента создания.
Дом построили в 1907 году Алексей и Вячеслав Новиковы, наследники крупной купеческой династии, владевшей этим участком с середины XIX столетия. Его архитектором стал известный московский зодчий, дальний родственник Натальи Гончаровой Сергей Гончаров. Именно с ним и связана одна из первых появившихся в городе историй — говорили, что слишком вычурный внешний вид здания послужил причиной насмешек. Раздосадованные владельцы дома отыгрались на архитекторе, обвинив его в крупном мошенничестве при строительстве. Не имея возможности выплатить долг, Сергей Гончаров покончил с собой в одной из комнат особняка.
После этого дом стал приносить своим владельцам несчастья. Один из братьев вселился в особняк со своей дочерью. Девушка влюбилась в итальянского оперного певца, блиставшего на московской сцене. Отец не дал благословения на брак, и она сбежала из дома. Разгневанный родитель нашел беглянку, вернул домой и в ярости закрыл в одной из башен особняка, где она и умерла. Долгое время после этого отец слышал в доме ее шаги, а затем не выдержал, продал дом и уехал за границу.
В действительности архитектор Сергей Гончаров скончался уже в 1930-е годы, дожив до 73 лет. О трагической кончине
Отсутствующий подъезд Дома на набережной
Целый сонм легенд окружает одно из самых известных зданий Москвы — расположенный на Болотном острове, напротив Кремля, Дом на набережной. Дом был построен в 1931 году специально для элиты нового, советского общества. Первые жильцы въехали в него в середине десятилетия. А вскоре грянул Большой террор — и многие квартиры опустели. На место исчезнувших граждан заселялись новые, но и их судьба часто складывалась печально. С тех пор памятник конструктивизма и окружает ореол недобрых слухов.
Среди самых «прославленных» призраков дома — безымянная дочь командарма. Якобы ее отца и мать арестовали днем на службе, а когда вечером пришли за ней, девушка отказалась открывать дверь, пригрозив чекистам отцовским наганом. Рисковать, по легенде, они не стали и просто забили окна и двери в квартиру, отключив воду, свет и телефон. Девушка долго просила о помощи, затем крики из замурованной квартиры стихли. С тех пор призрак дочери командарма якобы иногда появляется ночью на набережной перед Театром Эстрады.
Но если вам хочется материального подтверждения легенд — отправляйтесь во дворы Дома на набережной и попробуйте найти там 11-й подъезд. Вряд ли вам это удастся — за 10-м там сразу следует 12-й. А вот пустующее пространство между ними, по одной из версий, использовалось НКВД для прослушки расположенных в соседних подъездах квартир. Впрочем, по другой версии, здесь просто находились хозяйственные помещения.
Ход к Ивану Грозному
По соседству с Домом на набережной располагается построенная в 1657 году церковь Николая Чудотворца, или Николы в Берсеневке. Близость храма к Кремлю — до него рукой подать, правда, через
Согласно одной из легенд, из подвалов церкви в Кремль вел тайный ход, пролегающий по дну реки. Пройдя по нему, можно было попасть в загадочную библиотеку Ивана Грозного, которая числится бесследно исчезнувшей.
Новую жизнь эта история обрела благодаря книге Юрия Трифонова «Дом на набережной». Писатель сам провел часть детства в этом доме, а прототипом одного из героев стал его детский друг Лёва Федотов. Именно в дневниках Лёвы, сохраненных Трифоновым, была описана история с поиском тайного хода. В советское время церковь была закрыта, однако однажды мальчики увидели открытую подвальную дверь. Там ребята якобы обнаружили ход, ведущий под землю. Тогда пойти по нему они не рискнули, а когда вернулись со свечами, спичками и веревкой, дверь в подвал уже была наглухо заперта. Так что легенда о библиотеке Ивана Грозного так и осталась непроверенной.
Дом Берии
В особняке № 28 на Малой Никитской улице сейчас находится посольство Туниса. А вот раньше там жил расстрелянный в 1953 году Лаврентий Берия, нарком внутренних дел СССР и доверенное лицо Иосифа Сталина.
Считается, что Берия был очень сластолюбив. Говорят даже, что если он из окна автомобиля видел красивую женщину, то приказывал водителю остановиться, а даму настойчиво приглашал к себе. Некоторые соглашались сразу, прельстившись высоким положением Берии. Впрочем, отказаться женщины и не могли: так или иначе их доставляли в дом наркома на Малой Никитской. Что с ними случалось дальше, неизвестно. Ходят слухи, некоторые из них исчезли в недрах дома навсегда.
Рассказывают, что иногда по ночам рядом с домом можно услышать звук подъезжающей машины, хотя никакого транспорта поблизости нет. После этого дверцы невидимого авто хлопают и доносящиеся из него голоса — мужской и женский — исчезают в глубине дома.
Голосов овраг в Коломенском
Одно из древнейших «мест силы» находится в столичном парке «Коломенское». Именно там пролегает так называемый Голосов овраг, который исторически назывался Волосовым, или Велесовым — по имени славянского божества.
По дну оврага часто стелется туман, раньше люди нередко терялись, пытаясь сократить путь и пройти через овраг в темное время суток. В 1865 году двое крестьян рассказали, что, заплутав там ночью в странном тумане, встретили на дне оврага человекоподобное мохнатое существо. Которое, впрочем, не навредило им, а вывело обратно на тропу. И только добравшись до своей деревни, крестьяне обнаружили, что шли они… 20 лет. Этот случай якобы был описан в одном из номеров «Московских ведомостей» за 1865 год, но до сих пор никому из исследователей обнаружить эту заметку не удалось. Второй раз о волосатом существе вспомнили уже в XX веке — тогда его заметили пионеры, начавшие гонять странное существо по оврагу. На крики прибежал милиционер, который застрелил загадочного обитателя Коломенского парка. Что с ним стало потом и было ли это в действительности, неизвестно.
Зато известно, что на дне оврага до сих пор находятся два камня странной формы —
Карта «призрачной» Москвы: