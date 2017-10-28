Москва «призрачная»

Источник: Известия

Как любой большой город с богатой историей, Москва окружена множеством легенд и преданий. Кто-то верит им безоговорочно и даже утверждает, что сам видел призраков на московских улицах и в «нехороших» квартирах. Другие относятся к этим страшилкам с иронией. Как бы то ни было, но мрачные легенды — неотъемлемая часть истории города. В преддверии главного связанного с нечестью праздника — Хеллоуина — портал iz.ru собрал основные предания о «проклятых домах» и иных местах с дурной славой, имеющихся на карте Москвы.

Пророчество Якова Брюса

По преданию, на фронтоне дома Яков Брюс повесил часы, предсказывающие будущее | Источник: Известия

На фронтоне дома № 2 по Спартаковской улице, расположенной в районе метро «Красные Ворота», можно увидеть странную декоративную каменную плиту в форме ромба. Многим она напоминает гробовую доску. Поговаривают, что эта плита — всё, что осталось от часов, способных предсказывать судьбу. Сделал их Яков Брюс, инженер, ученый, сподвижник Петра I, который в народной памяти остался как главный столичный колдун. Но то ли владелец дома, то ли его наследники часы, усыпанные странными фигурами, высмеяли. Обиженный Брюс проклял свое творение, пообещав, что теперь они будут предсказывать только плохое. Проклятие сбылось — и перед трагическими событиями в жизни обитателей дома или целой страны доска наливается красным цветом. По легенде, последний раз это случалось накануне Первой мировой и Великой Отечественной.

Дом № 2 на Спартаковской улице | Источник: Известия

Следы колдуна

Еще один «брюсовский» адрес — пересечение Сретенки и Садового кольца. Здесь почти три столетия стояла башня, по которой суеверные москвичи и прозвали Якова Брюса колдуном с Сухаревой башни. В 1930-е годы этот затейливый памятник архитектуры петровского периода снесли, несмотря на заступничество ведущих архитекторов столицы. Сейчас от нее осталась лишь пустующая площадка перед Садовым кольцом, недалеко от которой расположен выход из метро «Сухаревская».

А. К. Саврасов. Сухарева башня. 1872

Поговаривали, что в одном из верхних залов башни проходили заседания тайного Нептунова общества под предводительством Якова Брюса, а у самого ученого здесь была оборудована алхимическая лаборатория. А вот настойчивое желание Сталина снести башню приписывают имевшейся у вождя информации о схороненном в ней кладе — не зря, мол, башню тогда разбирали бережно, по кирпичику.

Во владениях Салтычихи

Со зловещим именем Салтычихи — помещицы, до смерти замучившей в XVIII веке, по официальным данным, почти 40 крестьян, по неофициальным — от 78 до 136 человек, — в Москве связано сразу несколько мест.

Ивановский монастырь в Китай-городе | Источник: Известия

Дарья Салтыкова принадлежала к известному дворянскому роду. Она рано овдовела, став в 26 лет единоличной владелицей сразу нескольких имений и около 600 крестьянских душ. Тогда-то крепостные и начали замечать за молодой женщиной склонность к жестокости. Придравшись к качеству стирки или мытья полов, она сначала избивала крестьянок, затем отдавала их на порку конюхам и гайдукам. Многие наказания не выдерживали и умирали. Сперва смерти списывали на несчастные случаи — в жизни крепостных всякое бывало. Но со временем смертей становилось всё больше, а наказания делались всё более изощренными. В конце концов двум крестьянам удалось пробиться к Екатерине II. Она повелела лишить Дарью Салтыкову права именоваться женщиной и приговорила к пожизненному заключению.

Во тьме Салтычиха провела 11 лет | Источник: Известия

Загородная усадьба, в которой Салтыкова чаще всего пытала крестьян, находилась в селе Троицком, на месте современного поселка Мосрентген. Салтычиха также владела землями в районе Теплого Стана. А вот в Москве Салтычихе принадлежал большой дом между Рождественкой, Большой Лубянкой, Софийкой и Кузнецким Мостом. При жизни помещицы вход на эту территорию охраняли цепные псы. Так что у случайных прохожих не возникало никакого желания забрести в ее владения и помешать жестоким увеселениям барыни. По стечению обстоятельств в XX веке здание, возведенное на этом месте, перешло в ведение НКВД — в 1930-е годы в его подвалах было замучено множество людей.

Здание, возведенное на месте дома Салтычихи, в 1930-е годы перешло в ведение НКВД | Источник: Известия

Последним московским адресом Салтыковой стал Ивановский монастырь в Китай-городе — там для нее создали особую камеру, полностью лишенную света. Во тьме Салтычиха провела 11 лет, а затем ее перевели в одну из комнат, расположенных в башне монастыря. Там было окошко, из которого сошедшая с ума помещица грозила палкой и проклинала прохожих. Рассказывают, что призрак одетой во всё черное старухи на кривых местных улочках можно встретить и сегодня.

Призраки Кузнецкого Моста

Сразу несколько городских легенд посвящены Кузнецкому Мосту, где в дореволюционное время находилось множество модных лавок, дорогих ресторанов, а главное — игорных заведений, в которых за ночь спускали целые состояния. В XIX веке зеваки говорили, что нередко после полуночи неудачливых игроков, у которых не осталось денег даже на извозчика, подхватывал на улице загадочный серый экипаж — те, кто в него садился, исчезали навсегда.

Неудачливых игроков, у которых не осталось денег даже на извозчика, подхватывал на Кузнецком загадочный серый экипаж | Источник: Известия

Другая легенда связана с именем Саввы Морозова. Известный меценат и один из богатейших людей России в 1905 году в Каннах неожиданно покончил жизнь самоубийством. В России известие о его смерти стало сенсацией — мальчишки-газетчики кричали об этом на каждом углу. Одного из них услышала из своего экипажа модистка по прозвищу Жужу, любовница Саввы Морозова. Девушка выскочила на улицу на ходу и бросилась к газетчику, но тут же попала под колеса другого экипажа, задавившего ее насмерть. Той же ночью мальчика, некстати привлекшего внимание модистки, нашли задушенным. На шее у него осталось орудие убийства — чулки погибшей Жозефины. А извозчики стали шептаться, что по ночам, проезжая по Кузнецкому, видят фигуру бросающейся под экипаж девушки.

Легенда о «проклятом доме»

«Проклятый дом» на Большой Полянке | Источник: Известия

Один из самых популярных у любителей мистики московских домов — особняк Новиковых на Большой Полянке, 45. Здание в неоготическом стиле выделяется на фоне классической застройки улицы — неудивительно, что всевозможные слухи и легенды окружали его с момента создания.

Дом построили в 1907 году Алексей и Вячеслав Новиковы, наследники крупной купеческой династии, владевшей этим участком с середины XIX столетия. Его архитектором стал известный московский зодчий, дальний родственник Натальи Гончаровой Сергей Гончаров. Именно с ним и связана одна из первых появившихся в городе историй — говорили, что слишком вычурный внешний вид здания послужил причиной насмешек. Раздосадованные владельцы дома отыгрались на архитекторе, обвинив его в крупном мошенничестве при строительстве. Не имея возможности выплатить долг, Сергей Гончаров покончил с собой в одной из комнат особняка.

По другой версии, купцы сразу заложили в контракт архитектора гигантскую неустойку за срыв сроков строительства, после чего всеми силами стали затягивать работы — это и послужило в итоге причиной самоубийства Гончарова.

После этого дом стал приносить своим владельцам несчастья. Один из братьев вселился в особняк со своей дочерью. Девушка влюбилась в итальянского оперного певца, блиставшего на московской сцене. Отец не дал благословения на брак, и она сбежала из дома. Разгневанный родитель нашел беглянку, вернул домой и в ярости закрыл в одной из башен особняка, где она и умерла. Долгое время после этого отец слышал в доме ее шаги, а затем не выдержал, продал дом и уехал за границу.

В башне слышатся шаги умершей дочери купца Новикова | Источник: Известия

В действительности архитектор Сергей Гончаров скончался уже в 1930-е годы, дожив до 73 лет. О трагической кончине кого-то из детей братьев Новиковых ничего не известно. А готическими деталями дом, возможно, вообще обзавелся позднее — когда особняк у Новиковых купила мещанка Свешникова. Но это не мешает легенде и дальше жить своей жизнью, тем более что она даже была увековечена в рассказе писателя Викентия Вересаева «Проклятый дом».

Отсутствующий подъезд Дома на набережной

Памятник конструктивизма окружает ореол недобрых слухов | Источник: Известия

Целый сонм легенд окружает одно из самых известных зданий Москвы — расположенный на Болотном острове, напротив Кремля, Дом на набережной. Дом был построен в 1931 году специально для элиты нового, советского общества. Первые жильцы въехали в него в середине десятилетия. А вскоре грянул Большой террор — и многие квартиры опустели. На место исчезнувших граждан заселялись новые, но и их судьба часто складывалась печально. С тех пор памятник конструктивизма и окружает ореол недобрых слухов. Кто-то рассказывает о призраках старых жильцов, являющихся в квартирах. Кто-то — о тайном ходе, выходившем прямо в кухни для того, чтобы именитых жильцов проще было арестовывать без лишнего шума.

Призрак дочери командарма якобы появляется ночью на набережной | Источник: Известия

Среди самых «прославленных» призраков дома — безымянная дочь командарма. Якобы ее отца и мать арестовали днем на службе, а когда вечером пришли за ней, девушка отказалась открывать дверь, пригрозив чекистам отцовским наганом. Рисковать, по легенде, они не стали и просто забили окна и двери в квартиру, отключив воду, свет и телефон. Девушка долго просила о помощи, затем крики из замурованной квартиры стихли. С тех пор призрак дочери командарма якобы иногда появляется ночью на набережной перед Театром Эстрады.

В Доме на набережной нет 11-го подъезда | Источник: Известия

Но если вам хочется материального подтверждения легенд — отправляйтесь во дворы Дома на набережной и попробуйте найти там 11-й подъезд. Вряд ли вам это удастся — за 10-м там сразу следует 12-й. А вот пустующее пространство между ними, по одной из версий, использовалось НКВД для прослушки расположенных в соседних подъездах квартир. Впрочем, по другой версии, здесь просто находились хозяйственные помещения.

Ход к Ивану Грозному

По соседству с Домом на набережной располагается построенная в 1657 году церковь Николая Чудотворца, или Николы в Берсеневке. Близость храма к Кремлю — до него рукой подать, правда, через Москву-реку, — а также слава его первого владельца, думного дьяка Аверкия Кириллова, крупного купца и приближенного царя Алексея Михайловича, создала благотворную почву для всевозможных легенд. Тем более что в свое время на этой земле также жил преданный палач Ивана Грозного — Малюта Скуратов.

Согласно одной из легенд, из подвалов церкви в Кремль вел тайный ход, пролегающий по дну реки. Пройдя по нему, можно было попасть в загадочную библиотеку Ивана Грозного, которая числится бесследно исчезнувшей.

Дом на набережной на Болотном острове | Источник: Известия

Новую жизнь эта история обрела благодаря книге Юрия Трифонова «Дом на набережной». Писатель сам провел часть детства в этом доме, а прототипом одного из героев стал его детский друг Лёва Федотов. Именно в дневниках Лёвы, сохраненных Трифоновым, была описана история с поиском тайного хода. В советское время церковь была закрыта, однако однажды мальчики увидели открытую подвальную дверь. Там ребята якобы обнаружили ход, ведущий под землю. Тогда пойти по нему они не рискнули, а когда вернулись со свечами, спичками и веревкой, дверь в подвал уже была наглухо заперта. Так что легенда о библиотеке Ивана Грозного так и осталась непроверенной.

Дом Берии

В особняке № 28 на Малой Никитской улице сейчас находится посольство Туниса. А вот раньше там жил расстрелянный в 1953 году Лаврентий Берия, нарком внутренних дел СССР и доверенное лицо Иосифа Сталина.

Дом Лаврентия Берии на Малой Никитской | Источник: Известия

Считается, что Берия был очень сластолюбив. Говорят даже, что если он из окна автомобиля видел красивую женщину, то приказывал водителю остановиться, а даму настойчиво приглашал к себе. Некоторые соглашались сразу, прельстившись высоким положением Берии. Впрочем, отказаться женщины и не могли: так или иначе их доставляли в дом наркома на Малой Никитской. Что с ними случалось дальше, неизвестно. Ходят слухи, некоторые из них исчезли в недрах дома навсегда.

Ходят слухи, что некоторые из женщин исчезли здесь навсегда | Источник: Известия

Рассказывают, что иногда по ночам рядом с домом можно услышать звук подъезжающей машины, хотя никакого транспорта поблизости нет. После этого дверцы невидимого авто хлопают и доносящиеся из него голоса — мужской и женский — исчезают в глубине дома.

Голосов овраг в Коломенском

Одно из древнейших «мест силы» находится в столичном парке «Коломенское». Именно там пролегает так называемый Голосов овраг, который исторически назывался Волосовым, или Велесовым — по имени славянского божества.

Множество легенд окружают столичный парк «Коломенское» | Источник: Известия

По дну оврага часто стелется туман, раньше люди нередко терялись, пытаясь сократить путь и пройти через овраг в темное время суток. В 1865 году двое крестьян рассказали, что, заплутав там ночью в странном тумане, встретили на дне оврага человекоподобное мохнатое существо. Которое, впрочем, не навредило им, а вывело обратно на тропу. И только добравшись до своей деревни, крестьяне обнаружили, что шли они… 20 лет. Этот случай якобы был описан в одном из номеров «Московских ведомостей» за 1865 год, но до сих пор никому из исследователей обнаружить эту заметку не удалось. Второй раз о волосатом существе вспомнили уже в XX веке — тогда его заметили пионеры, начавшие гонять странное существо по оврагу. На крики прибежал милиционер, который застрелил загадочного обитателя Коломенского парка. Что с ним стало потом и было ли это в действительности, неизвестно.

Девичий камень в Голосовом овраге

Зато известно, что на дне оврага до сих пор находятся два камня странной формы — Гусь-камень и Девичий камень. Многие верят, что валуны были принесены сюда для поклонения еще древними славянами. И хотя этот факт так и не был подтвержден исследователями, люди до сих пор приходят к Голосову оврагу, чтобы посмотреть на каменных гостей из прошлого.