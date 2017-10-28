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00:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Соловьев: Я против даже тортика в лицо, но кое-кто хайпит на трагедии с Фельгенгауэр

Журналистку радиостанции «Эхо Москвы» эвакуируют из России якобы из-за эфира известного телеведущего.

После нападения психа Бориса Грица на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, либеральная тусовка обвинила в чудовищной трагедии журналистов центральных телеканалов. Они строили версии и домыслы, кто же подослал преступника в редакцию.

Правда, Гриц оказался не просто неадекватным человеком (скорее всего сумасшедшим, но это еще должна установить психиатрическая экспертиза), а еще и поклонником «Эха», приехавшим в Москву из Израиля и имеющим двойное гражданство. Он не смотрел центральные российские телеканалы, он слушал как раз «Эхо». Но это не помещало «проэховцам» продолжить обвинять в нападении на Фельгенгауэр «пропагандистов из телевизора».

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Теперь история получила новый поворот. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что собирается эвакуировать из России ведущую радиостанции Ксению Ларину. Говорит, решение принял после программы известного журналиста Владимира Соловьева на радиостанции «Вести». Тот в прямом эфире ответил на обвинения Лариной в причастности к покушению на жизнь Фельгенгауэр.

— Из-за действий журналистов ВГТРК Венедиктов в целях безопасности решил эвакуировать из страны ведущую «Эха» Ксению Ларину, — написал в Твиттере заместитель главреда радиостанции Владимир Варфоломеев.

Вдобавок Венедиктов попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК. Якобы в их сюжетах были «элементы подстрекательства к нападению на Фельгенгауэр».

Вот тебе раз! Это уже начинает походить на пиар на жуткой трагедии.

— Я считаю, что это переходит уже все возможные грани, — поделился с «КП» телеведущий Владимир Соловьев. — На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии — это дважды неприлично. Когда Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось. Поэтому пришлось поднять в эфире всего лишь историю интернет-постов и выступлений Лариной. Все, что было у меня в эфире — это цитаты госпожи Лариной. Но не было и близко никаких призывов. Сама идея призывать к противоправным действиям для меня неприемлема. Любой, кто смотрит мои программы и слушает мои радиоэфиры, знает, что я выступаю резко против тортика в лицо, зеленки в глаза и вмешательства в частную жизнь.

Телеведущий назвал все происходящее травлей.

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— Венедиктов и «Эхо Москвы» по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично, — считает Соловьев. — Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести. Хотелось бы им напомнить, как они себя вели, когда погибли наши товарищи на Донбассе, как они себя вели, когда рухнул самолет в Сочи. Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память.

Соловьев уверен, что, возможно, такими шагами «Эхо» работает на западную аудиторию, где наверняка скажут — смотрите, либеральным журналистам в России угрожают, им приходится скрываться из страны. Хотя напал на их журналистку не представитель государства и не идеологический противник, а поклонник. И это из ряда вон выходящий случай, который осудили все в стране.

— Довольно странно, когда журналисты «Эха» говорят, что к ним власть проявляет неуважение. Но хочется напомнить, что на «Эхо» приходят разные люди, в том числе из власти. Венедиктов часто находится в Кремле, хвастается своим близостью с правительством. Поэтому сказать, что власть не помогает «Эху» и обходит стороной, было бы не точно, — подытожил Соловьев.

Роман Голованов

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