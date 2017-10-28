Институт Жириновского может получить гостиницу РАН
Гостиница Российской академии наук (РАН) в Москве может быть передана Институту мировых цивилизаций, который был учрежден Владимиром Жириновским.
Гостиница Российской академии наук (РАН) в Москве может быть передана Институту мировых цивилизаций, который был учрежден Владимиром Жириновским.
Как сообщает телеканал «Дождь»,
Собеседники Русской службы «Би-би-си» подтвердили возможную передачу гостиницы Институту мировых цивилизаций. При этом они пояснили, что речь идет о 14-этажном здании, расположенном по адресу Ленинский проспект, дом ½ корпус 1. Его площадь составляет 10,8 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость здания оценивается в 771,2 млн руб.
В РАН рассказали, что сейчас в здании находятся офисы и магазины, при этом академия хотела бы сохранить помещение в своей собственности. «Цель — предоставление дешевого жилья для ученых разных регионов страны, которым необходимо работать с нашими центральными институтами», — пояснили «Би-би-си» в академии.