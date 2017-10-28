Самарский разъезд начинает жить в новом режиме

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Изменения в схеме движения позволили увеличить ширину и количество полос, убрать все левые повороты, сократить время простоя транспорта на светофорах, а также распределить по разным полосам потоки транспорта, двигающегося по магистралям и въезжающего на них.

Для устранения заторов на Самарском разъезде отменены все левые повороты. Это позволило избавиться от некоторых светофоров, замедляющих проезд транспорта по перекрёстку, и повысить безопасность. Светофорное регулирование сохранилось лишь для транспорта, пересекающего трамвайные пути на улице Землячки.

На Третьей Продольной магистрали, организованы два дополнительных съезда на улицу Землячки. Первый — напротив Бульвара 30-летия Победы, второй — напротив ул. 8-й Воздушной Армии. Съезды в районе онкоцентра и с южной стороны путепровода также сохранены.

Проезжая часть на ул. Исторической расширена за счет уменьшения размеров разделяющих островков.

Выезд с Третьей Продольной магистрали на ул. Историческую теперь возможен только через ул. Лесогорскую или шоссе Авиаторов, что тоже разгружает Самарский разъезд.

Региональный куратор федерального проекта ОНФ Армен Оганесян прокоментировал нововведения: — Проект грамотный, в этом мы сегодня еще раз убедились при обсуждении схемы. Практически все потенциально проблемные точки учтены. В то же время автомобилистам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому режиму.