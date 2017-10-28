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02:22 (мск), источник: РИА Новости

В Москве ожидается ухудшение видимости из-за тумана

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спасатели предупреждают об ухудшении видимости в ночь на субботу в Москве и Московской области в связи с туманом.

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Источник: РИА Новости

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. До 10.00 местами в Москве и области ожидается туман с видимостью 300−800 метров», — говорится в сообщении МЧС Москвы в сети микроблогов Twitter.

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