В Москве ожидается ухудшение видимости из-за тумана
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спасатели предупреждают об ухудшении видимости в ночь на субботу в Москве и Московской области в связи с туманом.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спасатели предупреждают об ухудшении видимости в ночь на субботу в Москве и Московской области в связи с туманом.
«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. До 10.00 местами в Москве и области ожидается туман с видимостью 300−800 метров», — говорится в сообщении МЧС Москвы в сети микроблогов Twitter.