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03:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Ургант вновь предстал в образе Собчак

Российский телеведущий и актер Иван Ургант в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант» на Первом канале снова предстал в образе Ксении Собчак.

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Теперь Ургант «оказался» на месте Собчак во время интервью журналисту Юрию Дудю. На этот раз он объяснил, чем журналистика лучше политики и провозгласил себя первым мужчиной, переодетым в женщину, которого Дудь пригласил на программу. Также Ургант заявил, что последние три года готовил большую кулебяку, которую собирается съесть один.

«Я — Иван Ургант, кандидат “противень”», — резюмировал он.

Впервые телеведущий предстал в образе Собчак неделю назад, сняв пародию на ролик, в котором она объявила о намерении выдвинуться на пост главы государства в 2018 году.

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех».

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