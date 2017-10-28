Ургант вновь предстал в образе Собчак

Теперь Ургант «оказался» на месте Собчак во время интервью журналисту Юрию Дудю. На этот раз он объяснил, чем журналистика лучше политики и провозгласил себя первым мужчиной, переодетым в женщину, которого Дудь пригласил на программу. Также Ургант заявил, что последние три года готовил большую кулебяку, которую собирается съесть один.