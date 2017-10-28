Маленькие хабаровчане пойдут в детсад без сотни справок

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С января 2018 года при поступлении в детский сад и школу больше не потребуется предварительный медицинский осмотр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сейчас, отдавая ребёнка в дошкольное учреждение, родители должны предоставить результаты углублённого осмотра. В перечень специалистов, которых нужно пройти, входят невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, психиатр, акушер-гинеколог, уролог-андролог и пр.

Эти требования определены приказом минздрава РФ, который перестанет действовать в конце текущего года. С 1 января в силу вступит новый, значительно упрощающий медицинские осмотры несовершеннолетних.

— Предварительные осмотры, которые дети сейчас проходят перед поступлением в детский сад и школу, перестанут быть кошмаром для родителей. Если сейчас ребёнок должен пройти около десяти специалистов, то с января он пойдёт в сад с результатами тех осмотров, которые положены ему в данном возрасте. Если ребёнку на этот момент 2,5 года, то родители получат на руки заключение по результатам профилактического осмотра, который был пройден в 2 года, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный врач хабаровской Детской поликлиники № 1 Елена Андрюшкина.

Для каждого возрастного периода определён круг специалистов, которые должны осмотреть ребёнка. Например, сейчас в 2 года дети проходят только педиатра и стоматолога. Последнему, кстати, теперь нужно будет показать ребёнка уже на первом месяце жизни. По словам Андрюшкиной, это связано с тем, что у новорожденных довольно часто встречаются короткие уздечки языка. И, чем раньше вмешается специалист, тем меньше в дальнейшем будет необходимость в услугах логопеда.

Кроме того, существенно упростится получение услуг по ОМС. В настоящее время страховые компании оплачивают поликлиникам профилактические осмотры детей только в том случае, если пройдены все специалисты, предусмотренные установленным перечнем. С 2018 года будет предусмотрена возможность для родителей оформить отказ от каких-то специалистов.