Маленькие хабаровчане пойдут в детсад без сотни справок
С нового года изменятся правила медицинских осмотров несовершеннолетних.
С нового года изменятся правила медицинских осмотров несовершеннолетних.
С января 2018 года при поступлении в детский сад и школу больше не потребуется предварительный медицинский осмотр, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сейчас, отдавая ребёнка в дошкольное учреждение, родители должны предоставить результаты углублённого осмотра. В перечень специалистов, которых нужно пройти, входят невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог, психиатр,
Эти требования определены приказом минздрава РФ, который перестанет действовать в конце текущего года. С 1 января в силу вступит новый, значительно упрощающий медицинские осмотры несовершеннолетних.
— Предварительные осмотры, которые дети сейчас проходят перед поступлением в детский сад и школу, перестанут быть кошмаром для родителей. Если сейчас ребёнок должен пройти около десяти специалистов, то с января он пойдёт в сад с результатами тех осмотров, которые положены ему в данном возрасте. Если ребёнку на этот момент 2,5 года, то родители получат на руки заключение по результатам профилактического осмотра, который был пройден в 2 года, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный врач хабаровской Детской поликлиники № 1 Елена Андрюшкина.
Кроме того, существенно упростится получение услуг по ОМС. В настоящее время страховые компании оплачивают поликлиникам профилактические осмотры детей только в том случае, если пройдены все специалисты, предусмотренные установленным перечнем. С 2018 года будет предусмотрена возможность для родителей оформить отказ от
— Сейчас компании рассматривают это как незаконченный страховой случай и могут отказать нам в выплате. И родители вынуждены вести ребёнка, например, к гинекологу в три года. Не всех это устраивает, естественно. Теперь они смогут написать информированный отказ, и мы спокойно подадим эти документы для оплаты в СМО, — рассказала Елена Андрюшкина.