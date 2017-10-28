Потепление до 28 градусов пообещали казахстанцам синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в последние дни октября, сообщает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Согласно их прогнозу, предстоящие выходные порадуют жителей страны теплом.

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С запада республики на северо-запад двигается циклон, который принесет на большую территорию Казахстана осадки: дождь, снег, сильный порывистый ветер.

На юге и юго-востоке, возможно, в отдельных районах будет дождь.

С территории Ирана в нашу страну идут сухие и теплые воздушные массы, с которыми во все регионы Казахстана придет потепление.

Днем температура на севере поднимется до +3…11 градусов, в южной части страны — до +15…20 градусов.