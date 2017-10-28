Потепление до 28 градусов пообещали казахстанцам синоптики
Резкое потепление наступит в конце октября.
Резкое потепление наступит в конце октября.
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в последние дни октября, сообщает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».
Согласно их прогнозу, предстоящие выходные порадуют жителей страны теплом.
С запада республики на
На юге и
С территории Ирана в нашу страну идут сухие и теплые воздушные массы, с которыми во все регионы Казахстана придет потепление.
Днем температура на севере поднимется до +3…11 градусов, в южной части страны — до +15…20 градусов.
Жителям крайних южных областей пообещали повышение температуры до +23…28 градусов.