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06:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: еще одна женщина обвинила в домогательствах Буша-старшего

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Еще одна женщина, чье имя не разглашается, обвинила в домогательствах экс-президента США Джорджа Буша-старшего, прикованного к инвалидному креслу, передает телеканал CNN.

Источник: AP 2017

Ранее в домогательствах Буша-старшего обвинила актриса Хезер Линд. По ее словам, во время фотосессии несколько лет назад экс-президент в присутствии своей жены потрогал ее сзади, а также рассказал «грязную» шутку. После этого представитель Буша-старшего заявил, что экс-президент приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд.

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После этого еще одна актриса Джордана Грольник рассказала, что в 2016 году во время совместной фотосъемки в штате Мэн экс-президент «схватил ее», и супруга экс-президента также заметила это. На фоне этого представитель Буша-старшего опубликовал более полное заявление по поводу обвинений в домогательствах.

Третья женщина, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что встретила Буша-старшего на мероприятии в Хьюстоне. По ее словам, он несколько раз «сжал ее сзади». «Это было не просто похлопывание», — сказала она.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.

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