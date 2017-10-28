Выходные в Башкирии будут морозными, а начало недели — дождливым

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 28 октября, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем температура составит 0,-5°.

В ночь на воскресенье снова пойдет снег, может начаться слабая метель. Столбик термометра опустится до -1,-6°, в северо-восточных районах — до -10°. Днем потеплеет до 0,+5°, порывы ветра усилятся, будет идти снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог образуется снежный накат и гололедица.