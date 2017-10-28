В ВКО врачей аттестовывали за деньги

Источник: Newtimes.kz

По данным Нацбюро по противодействию коррупции, в ВКО региональный эксперт Центра оценки знаний Республиканского центра развития здравоохранения брал с медработников деньги за беспрепятственную сдачу профессиональной аттестации. Медики безропотно несли подношения, поскольку результат экзамена напрямую влияет на их зарплату.

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«Выдача положительных результатов при аттестации медработников стала еще одним источником незаконного обогащения. Такие факты мы вскрыли в ВКО, где эксперт подведомственной организации Республиканского центра развития здравоохранения поставил на поток получение взяток от медицинского персонала в размере от 100 до 250 тысяч тенге за успешное прохождение тестирования. Если учесть, что в регионе 15 тысяч медицинских работников, размеры незаконных доходов могли исчисляться миллиардами», — заявил руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев на заседании Комиссии при Президенте РК по противодействию коррупции.

В РЦРЗ поясняют: аттестация проводится на добровольной основе, и, согласно правилам, «оценка осуществляется за счет средств работодателя, личных средств кандидата и иных источников». Официально медработник тратит на процедуру около 30 тысяч тенге. В прейскуранте РЦРЗ обозначены расценки: тестирование на компьютере — 2950 тенге, оценка практических навыков для среднего медперсонала — от 13598 до 21249 тенге, для врачей — от 15541 до 24285 тенге (чем выше категория, тем дороже).

Так, медики, согласившиеся побеседовать исключительно на условиях анонимности, рассказали о своем опыте. По их версии, сдать аттестацию с первого раза удавалось далеко не всем, хотя люди добросовестно готовились. Ведь речь идет и о праве работать в медицине, и о доплате за категорию, которая существенно сказывается на доходах. Пошли разговоры, что нужно заплатить кому следует — и вопрос решится. Озвучивалась и сумма — от 80 тысяч тенге. Надо сказать, у среднего медперсонала зарплата меньше.

«Мне заявили, что я неправильно ответила на вопрос, и я не смогла доказать, что это не так, — посетовала одна из собеседниц. — Вроде и видеозапись ведется, но когда я попросила ее поднять, мне дали понять, что за этим придется ехать в Астану. А там, мол, жалобщиков не любят. Знаете, проще было взять кредит».

«В ВКО, со слов претендентов, действует мошенник, который представляется членом экзаменационной комиссии и обещает содействие в получении положительного результата оценки на категорию», — признались в Республиканском центре развития здравоохранения.