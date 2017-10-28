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07:35 (мск), источник: 365info.kz

Тулешова насмешили слова прокурора

В Шымкенте завершается очередной процесс по делу «пивного короля» Тохтара Тулешова, сообщает Otyrar.kz.

Источник: 365info.kz

На этом судебном процессе рассматриваются экономические преступления — уклонение от уплаты налогов, склонение должностных лиц к коррупции и так далее.

Прокурор на завершающих прениях попросил назначить подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Тулешов, уже приговоренный Военным судом к 21 году, слушал обвинителя с усмешкой. Очевидно, что даже если Енбекшинский суд приговорит «пивного короля» к 5 годам, этот срок будет поглощен уже имеющимся.

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