В КТЖ объяснили очереди зерновозов в порту Актау

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 окт — Sputnik. Национальный железнодорожный перевозчик АО «Қазақстан темір жолы», комментируя скопление вагонов с экспортным зерном в морском порту Актау, заявил о достаточном количестве зерновозов для перевозки нового урожая.

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27 октября под председательством руководителя АО «НК «Қазақстан темір жолы» Каната Алпысбаева состоялось совещание по организации перевозок зерна нового урожая. В совещании приняли участие представители АО «НК «Продкорпорация», Актауского международного морского торгового порта и морского северного терминала, АО «Астық Транс», а также крупных компаний, занятых на рынке зерна.

Алпысбаев отметил важность обсуждения вопросов по обеспечению ритмичности отгрузки зерна и выработки мероприятий для улучшения ситуации по обеспечению вагонов и ценовых параметров на вагонный парк, сложившихся на рынке. КТЖ.

«Существующий парк, а это около 9700 зерновозов, может обеспечить перевозку всего урожая, как во внутриреспубликанском, так и экспортом направлении», — сказал Алпысбаев и констатировал, что в настоящее время в порту Актау простаивает порядка 1100 вагонов.

«Из-за несогласованных действий между отправителями и получателями грузов образовалось скопление вагонов на припортовых терминалах в ожидании перевалки на судно при экспортных поставках. В итоге возникают сложности при организации перевозочного процесса и оказании транспортных услуг», — отметил в этой связи Алпысбаев.

«Для разрешения ситуации в порту Актау необходимо до 1 ноября обеспечить готовность к приему зерна в терминалах, подтверждение фрахта, рационально использовать парк вагонов», — сказал Алпысбаев и подчеркнул, что «все участники перевозочного процесса должны проявлять взаимную ответственность».

По информации директора департамента АО «КТЖ — Грузовые перевозки» Даулетбек Нигметова, по состоянию на 27 октября этого года грузоотправителями заявлено к перевозке более 1,2 миллиона тонн зерна, в том числе на экспорт — 836 тысяч тонн. В октябре текущего года планируется обеспечить погрузку более 800 тысяч тонн. Имеющимся парком зерновозов можно обеспечить перевозку до 1 миллиона тонн зерна в месяц при условии соблюдения норм оборота вагонов.

По данным АО «КТЖ-Грузовые перевозки», срок простоя вагонов в ожидании погрузки в среднем увеличился с 2 до 5 суток и зачастую до 15 суток. Это связано с одномоментным предъявлением зерна к перевозке, без учета технических возможностей инфраструктуры и планирования перевозок имеющимся подвижным составом. В результате идет потеря погрузочных ресурсов и создается искусственный дефицит вагонов.

«Национальный перевозчик грузов готов постоянно поддерживать диалог со всеми заинтересованными сторонами, для обеспечения четкой организации перевозки зерна нового урожая», — подчеркнул Алпысбаев.